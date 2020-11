معاريف: مباحثات لترتيب زيارة لرئيس إسرائيل إلى الأردن

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء الخميس، أن اتصالات أولية تجري بين تل أبيب وعمّان، لترتيب زيارة رسمية للرئيس رؤوفين ريفلين، إلى الأردن.

#BREAKING: amid recent tensions between Israel and Jordan, Israel's @PresidentRuvi met Prince Ghazi bin Muhammad in London: "The 2 disscussed a wide range of issues" pic.twitter.com/5rKtaY2c0r

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 28, 2019