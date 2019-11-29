معاريف: مباحثات لترتيب زيارة لرئيس إسرائيل إلى الأردن

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء الخميس، أن اتصالات أولية تجري بين تل أبيب وعمّان، لترتيب زيارة رسمية للرئيس رؤوفين ريفلين، إلى الأردن.

التفاصيل

أشارت الصحيفة أن الزيارة المزعومة ستكون الرسمية الأولى لريفلين إلى عمان بصفته رئيسا لإسرائيل، بعد زيارته لها سابقا بصفته عضو ورئيسًا للكنيست (البرلمان).

معاريف قالت إن مكتب ريفلين يولي لهذه الزيارة أهمية كبيرة، خاصة بعد تصريحات للملك عبد الله الثاني، مؤخرا في نيويورك، قال فيها "إن علاقات بلاده مع إسرائيل في أسوأ حالاتها حاليا".

جاءت تصريحات العاهل الأردني خلال جلسة حوارية عقب تسلمه جائزة "رجل الدولة – الباحث" لعام 2019، نظمها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، مساء الخميس الماضي.

الملك قال خلالها: "بالنسبة للعلاقات الأردنية الإسرائيلية فهي في أسوأ حالاتها الآن، ويرجع جزء من الأسباب إلى قضايا داخلية في إسرائيل".

وفق الصحيفة، فإن المقترحات التي تصدر عن مسؤولين إسرائيليين بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول ضم منطقة غور الأردن، هي في نظر العاهل الأردني "عقبة" أمام تحسين العلاقات بين المملكة وإسرائيل.

في وقت سابق الخميس، قالت الصحيفة نفسها إن لقاء جمع بين ريفلين والأمير غازي بن محمد، مستشار الملك عبد الله، في لندن، خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة مسؤولين أردنيين وإسرائيليين.

ملك الأردن أثناء تسلمه جائزة "رجل الدولة – الباحث" لعام 2019

امتحان كبير

صحيفة "الغارديان" البريطانية، اعتبرت في تقرير لها أن العلاقات بين إسرائيل والأردن تواجه امتحاناً كبيراً، مشيرة إلى أن معاهدة وادي عربة لم تكن ذات شعبية بين الأردنيين.

الغارديان ذكرت أن المعاهدة نجت مما وصفته محاولات تسميم وتحولات إسرائيل نحو اليمين المتطرف، وتواجه اليوم امتحاناً، بعد تسليم المنطقة للأردن، التي رفضت تمديدها.

نوهت الصحيفة إلى أن معاهدة وادي عربة، كانت ثاني أكبر معاهدة تعقدها إسرائيل مع دولة عربية، بعد اتفاقية كامب ديفيد مع مصر عام 1979.

نقلت الصحيفة عن خبراء قولهم، إن العلاقة بين إسرائيل والأردن، توترت في الفترة الماضية بسبب التحول نحو اليمين في السياسة الإسرائيلية.

الغارديان قالت إن الحكومة الإسرائيلية استخدمت عامل الخوف المشترك من إيران، وحسنت سرا علاقاتها مع السعودية ودول الخليج التي لم تعد تهتم بالقضية الفلسطينية.

#BREAKING: amid recent tensions between Israel and Jordan, Israel's @PresidentRuvi met Prince Ghazi bin Muhammad in London: "The 2 disscussed a wide range of issues" pic.twitter.com/5rKtaY2c0r — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 28, 2019

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