مصر: القبض على "جنرال" الإعلام وواجهة المخابرات [صور]

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، الجمعة، القبض على المنتج و"ضابط المخابرات السابق" ياسر سليم الملقب بـ"إمبراطور الإعلام في مصر".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية قولها إن سبب القبض على سليم هو "تهربه من تنفيذ أحكام قضائية صدرت ضده بالحبس في قضية شيكات من دون رصيد لصالح إحدى الشركات الإعلامية".

التفاصيل

شركة الإنتاج الإعلامي التي رفعت الدعوى القضائية ضد ياسر سليم هي "المتحدة للخدمات الإعلامية" التي تتبع مجموعة إعلام المصريين والتي يرأس مجلس إدارتها المنتج تامر مرسي.

مرسي أعلن في يوليو/تموز 2018 قرارا بتعيين ياسر سليم نائبا لرئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين.

شركة إعلام المصريين هي مالكة شبكة قنوات أون ON وقنوات الحياة وإدارة راديو النيل وموقع وجريدة اليوم السابع، بالإضافة لسيطرتها على الإنتاج الفني والإعلانات والعلاقات العامة والتسويق الرياضي وخدمات الإعلام الرقمي.

تولى ياسر سليم منصب العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة فضائيتي "الحياة" و"العاصمة " وإذاعة وراديو "النيل"، واشترى صحيفة "صوت الأمة".

ياسر سليم (وسط) أثناء القبض عليه

"ضابط مخابرات"

قبل عامين نشر الناشط السياسي والمسؤول السابق في حملة ترشح عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية حازم عبد العظيم (معتقل حاليا) مكالمة صوتية بينه وبين ضابط في المخابرات العامة المصرية كشف فيها ترتيب جهاز المخابرات العامة لقائمة "في حب مصر" الموالية للسيسي قبل الانتخابات للسيطرة على مقاعد البرلمان، وهو ما حدث بالفعل، فالقائمة الآن تشكل أغلبية مقاعد مجلس النواب المصري.

المكالمة التي تمت في يونيو/حزيران 2015 كشفت دعوة ضابط المخابرات هذا لعبد العظيم إلى حضور اجتماع لجان التنسيق للقوائم الانتخابية، وهو ما رفضه حازم مبررا بأنه انسحب من القائمة وابتعد عن السياسة، فرد عليه ضابط المخابرات بأنه لا يعلم ذلك حيث جاءته التعليمات من "سيادة" الوكيل إيهاب "وكيل المخابرات" بدعوته لحضور الاجتماع في "المقر".

في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 كشف عبد العظيم عن هوية ضابط المخابرات الذي وصفه بـ"الممول لأنشطة المخابرات الإعلامية" وأوضح أن هذا الضابط هو من "يدير ملف الإعلام داخل جهاز المخابرات وأحد القائمين الرئيسيين على تشكيل المشهد الإعلامي المصري لدعم السيسي". وقال إن هذا الضابط هو ياسر سليم.



من هو ياسر سليم؟

ظهر فجأة وتغلغل في الوسط الإعلامي والفني في مصر، وشارك في إدارة المشهد الإعلامي والفني عبر شركة تدعى "بلاك آند وايت" للإنتاج الفني والتي يشغل منصب رئيس مجلس إدارتها.

ظهر ياسر سليم في المشهد المصري باعتباره رجل أعمال، وكانت البداية في يونيو/حزيران 2014 عندما فازت شركة "بلاك آند وايت" وشركة "برومو ميديا" والتي رأس مجلس إدارتها رجل الأعمال نجيب ساويرس بالحقوق الحصرية لإعلانات جريدة اليوم السابع المطبوعة والموقع الإلكتروني.

ثم في يوليو/تموز 2015 ظهر ياسر سليم بقوة حيث افتتح مطعم "باب الخلق" في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، بحضور مجموعة من أبرز نجوم الفن والإعلام في مصر.

اقتحم سليم الإنتاج الفني والإعلامي، فدخلت شركة "بلاك آند وايت" المملوكة له السوق بقوة في مجال الإنتاج التلفزيوني وعمل معه عدد كبير من مشاهير الإعلام في مصر.

في ديسمبر/كانون الأول 2015 وقع سليم عقدا مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون لإنتاج أضخم برنامج توك شو للتلفزيون المصري "أنا مصر" والذي رأس تحريره دندراوي الهوراي، رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، ومندوب الجريدة سابقا في الجيش، وقدم البرنامج كل من أماني الخياط، شريف عامر، وريهام السهلي، وإيمان الحصري، ومحمد نشأت، ورضوى الشربيني، ونيفين الفقي.

استحوذ ياسر سليم على موقع "دوت مصر" الإخباري وأصبح رئيس مجلس الإدارة، حيث اشترت شركة "مصر الآن" التي يملكها سليم الموقع بعد وفاة مؤسسه عبد الله كمال، وبعد ذلك تم بيع الموقع لمجموعة "إعلام المصريين".

قررت شركة "بلاك آند وايت" وشركة "سينرجي" والتي يترأسها المنتج تامر مرسي، الدخول في شراكة تحت اسم "سينرجي وايت"، وبدأوا بإنتاج عدة مسلسلات منها "الطبال" و"أزمة نسب" و"سبع أرواح".

أنتج سليم مسلسلات "مأمون وشركاه" و"أبو البنات" و"القيصر" و"شهادة ميلاد" و"كفر دلهاب" و"عفاريت عدلي علام"، و"أرض جو" و"الكبريت الأحمر" و"الكبير قوي" و"سرايا حمدين".

عمل ياسر سليم منتجًا لعديد من الألبومات الموسيقية لعدد من الفنانين هم محمد عباس، مي حافظ، هاني حسن الأسمر، دينا عادل، أيمن الجندي، نور سليم، مروة ناجي، عبدة سليم.

ياسر سليم (يمين) وتامر مرسي

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