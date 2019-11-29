شاهد: مقتل 3 في هجوم بسكين على جسر لندن

أعلنت الشرطة البريطانية مقتل 3 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم نفذه رجل بسكين على مجموعة من المارة قرب جسر لندن في العاصمة الجمعة.
التفاصيل
- كريسيدا ديك قائدة شرطة لندن أوضحت أن "اثنين من المصابين في الهجوم فقدا حياتهما… هذا بخلاف المشتبه به الذي قتل برصاص الشرطة".
- الشرطة البريطانية قالت في وقت سابق إنها قتلت رجلا طعن عددا من الأشخاص في منطقة جسر لندن بالعاصمة، وإنه كان يربط متفجرات زائفة حول خصره.
- نيل باسو قائد شرطة مكافحة الإرهاب بالمملكة المتحدة قال إن ضباطا مسلحين من العمليات الخاصة بشرطة مدينة لندن أطلقوا النار على رجل"، مؤكدا "أن المشتبه به توفي في مسرح الحادث".
- باسو أضاف أن "عددا من الأشخاص أصيبوا خلال الحادث"، موضحا أن الشرطة تعتقد "أن الشيء الذي كان مربوطا على جسد المشتبه به هو متفجرات زائفة".
- شرطة لندن لم توضح عدد المصابين في الحادث، الذي وصفته بأنه "هجوم إرهابي".
- رئيس بلدية لندن صادق خان قال إن المارة عرضوا حياتهم للخطر لدى محاولتهم نزع سلاح المشتبه به، مشيرا إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح "خطيرة".
- مستخدمو مواقع التواصل في بريطانيا نشروا مقاطع مصورة على تويتر قالوا إنها للحادث، يظهر فيها عدد من الرجال يحاولون السيطرة على الرجل بطرحه أرضا على رصيف الجسر.
- بعد طرح الرجل أرضا يظهر أحدهم وهو يبتعد عن المجموعة وهو يحمل سكينا.
https://twitter.com/Imamofpeace/status/1200425389618712576?ref_src=twsrc%5Etfw
- ضابط شرطة مسلح سحب شخصا آخر بعيدا عن الرجل الراقد عل الأرض، قبل أن يسمع دوي طلقتين على ما يبدو، ويتوقف الرجل الراقد على الأرض عن الحركة.
- رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي اختصر جولة انتخابية وعاد إلى مكتبه لمتابعة الحادث، أشاد بالمواطنين الذين تدخلوا لاعتقال الرجل.
خلفيات
- في وقت سابق من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، خفضت بريطانيا مستوى تهديد وقوع هجمات على المستوى الوطني إلى "كبير" نزولا من "حاد"، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014.
- حسب السلطات البريطانية، عندما يكون التهديد عند درجة "حاد" يعني ذلك أن فرص وقوع اعتداء تكون "محتملة جدا"، أما عندما يكون التهديد "كبيراً" يكون الاعتداء "محتملا".
- المركز المشترك لتحليل الإرهاب، وهي منظمة تضم هيئات حكومية، هي من تتخذ القرار بشأن مستوى التهديد بعد مراجعة المعلومات والتقارير الاستخبارية.
- جسر لندن كان مسرحا لهجوم في يونيو/ حزيران عام 2017 عندما قاد ثلاثة مسلحين شاحنة وصدموا مارة ثم يشنوا هجوما بالسكاكين بشكل عشوائي على الناس في سوق قريب مما أسفر عن مقتل ثمانية وجرح 48 شخصا.
- الشرطة قتلت المهاجمين الثلاثة الذين كانوا يرتدون سترات انتحارية مزيفة.
- الحادث يأتي قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات البرلمانية التي يأمل رئيس الوزراء بوريس جونسون أن يفوز بغالبية فيها تمكنه من تطبيق اتفاق بريكست.
- حزب المحافظين بزعامة جونسون وحزب العمال المعارض تعهدا بنشر 20 ألف عنصر أمن إضافي في الشوارع.
- لكن انسحاب بريطانيا المنتظر من الاتحاد الأوربي يثير تساؤلات بشأن مدى استمرار التعاون مع التكتل في مجالي الأمن والاستخبارات.
https://twitter.com/Imamofpeace/status/1200435690686668800?ref_src=twsrc%5Etfw