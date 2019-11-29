شاهد: مقتل 3 في هجوم بسكين على جسر لندن

أعلنت الشرطة البريطانية مقتل 3 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم نفذه رجل بسكين على مجموعة من المارة قرب جسر لندن في العاصمة الجمعة.

التفاصيل

كريسيدا ديك قائدة شرطة لندن أوضحت أن "اثنين من المصابين في الهجوم فقدا حياتهما… هذا بخلاف المشتبه به الذي قتل برصاص الشرطة".

الشرطة البريطانية قالت في وقت سابق إنها قتلت رجلا طعن عددا من الأشخاص في منطقة جسر لندن بالعاصمة، وإنه كان يربط متفجرات زائفة حول خصره.

نيل باسو قائد شرطة مكافحة الإرهاب بالمملكة المتحدة قال إن ضباطا مسلحين من العمليات الخاصة بشرطة مدينة لندن أطلقوا النار على رجل"، مؤكدا "أن المشتبه به توفي في مسرح الحادث".

باسو أضاف أن "عددا من الأشخاص أصيبوا خلال الحادث"، موضحا أن الشرطة تعتقد "أن الشيء الذي كان مربوطا على جسد المشتبه به هو متفجرات زائفة".

شرطة لندن لم توضح عدد المصابين في الحادث، الذي وصفته بأنه "هجوم إرهابي".

رئيس بلدية لندن صادق خان قال إن المارة عرضوا حياتهم للخطر لدى محاولتهم نزع سلاح المشتبه به، مشيرا إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح "خطيرة".

مستخدمو مواقع التواصل في بريطانيا نشروا مقاطع مصورة على تويتر قالوا إنها للحادث، يظهر فيها عدد من الرجال يحاولون السيطرة على الرجل بطرحه أرضا على رصيف الجسر.

بعد طرح الرجل أرضا يظهر أحدهم وهو يبتعد عن المجموعة وهو يحمل سكينا.

https://twitter.com/Imamofpeace/status/1200425389618712576?ref_src=twsrc%5Etfw

ضابط شرطة مسلح سحب شخصا آخر بعيدا عن الرجل الراقد عل الأرض، قبل أن يسمع دوي طلقتين على ما يبدو، ويتوقف الرجل الراقد على الأرض عن الحركة.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي اختصر جولة انتخابية وعاد إلى مكتبه لمتابعة الحادث، أشاد بالمواطنين الذين تدخلوا لاعتقال الرجل.

خلفيات

في وقت سابق من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، خفضت بريطانيا مستوى تهديد وقوع هجمات على المستوى الوطني إلى "كبير" نزولا من "حاد"، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014.

حسب السلطات البريطانية، عندما يكون التهديد عند درجة "حاد" يعني ذلك أن فرص وقوع اعتداء تكون "محتملة جدا"، أما عندما يكون التهديد "كبيراً" يكون الاعتداء "محتملا".

المركز المشترك لتحليل الإرهاب، وهي منظمة تضم هيئات حكومية، هي من تتخذ القرار بشأن مستوى التهديد بعد مراجعة المعلومات والتقارير الاستخبارية.

جسر لندن كان مسرحا لهجوم في يونيو/ حزيران عام 2017 عندما قاد ثلاثة مسلحين شاحنة وصدموا مارة ثم يشنوا هجوما بالسكاكين بشكل عشوائي على الناس في سوق قريب مما أسفر عن مقتل ثمانية وجرح 48 شخصا.

الشرطة قتلت المهاجمين الثلاثة الذين كانوا يرتدون سترات انتحارية مزيفة.

الحادث يأتي قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات البرلمانية التي يأمل رئيس الوزراء بوريس جونسون أن يفوز بغالبية فيها تمكنه من تطبيق اتفاق بريكست.

حزب المحافظين بزعامة جونسون وحزب العمال المعارض تعهدا بنشر 20 ألف عنصر أمن إضافي في الشوارع.

لكن انسحاب بريطانيا المنتظر من الاتحاد الأوربي يثير تساؤلات بشأن مدى استمرار التعاون مع التكتل في مجالي الأمن والاستخبارات.

https://twitter.com/Imamofpeace/status/1200435690686668800?ref_src=twsrc%5Etfw