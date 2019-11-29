شاهد| الجيش الجزائري: لن ندعم أي مرشح لانتخابات الرئاسة

قال قائد الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إن قيادة الجيش لا تدعم أيا من المرشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

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رئيس أركان الجيش الجزائري قال في تسجيل مصور نشرته وزارة الدفاع: "تعهدنا ولا رجعة في ذلك، قلنا لن نساند أي مترشح".

قايد صالح: الشعب هو من يختار وهو المسؤول عن اختيار الرئيس الجديد القادر على قيادة الجزائر.

قايد صالح: تعهدت أمام الله وسأبقى على عهدي بأن أكون في خدمة الشعب.

قايد صالح: نحن نسير هذه الأزمة منذ 9 أشهر (الحراك انطلق في 22 فبراير/ شباط الماضي)، هذا ليس بالأمر الهين ودون سقوط قطرة دم واحدة".

قايد صالح أكد الخميس، خلال زيارة لقيادة القوات الجوية، أن لا طموحات سياسية للمؤسسة العسكرية، قائلًا “أعيد التأكيد مرة أخرى أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، التي تعهدت أمام الله والوطن والتاريخ، لا طموح لها سوى الحفاظ على سكينة وطمـأنينة الجزائريين وعلى الجزائر آمنة، مستقرة وشامخة أمام كيد الأعداء والمتآمرين”.

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