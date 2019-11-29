شاهد: اعتصام لأسرى فلسطينيين سابقين احتجاجا على وقف رواتبهم

دخل اعتصام ينظمه 26 أسيرا فلسطينيا سابقا في السجون الاحتلال الإسرائيلي يومه الأربعين، حيث أضرب السجناء، الذين نصبوا الخيام في وسط رام الله، عن الطعام منذ 19 يوما.

استياء وغضب بسبب قرار السلطة

يهدف الاعتصام إلى التعبير عن مشاعر الاستياء والغضب بسبب قرار السلطة الفلسطينية وقف صرف رواتبهم، يضرب السجناء السابقون، الذين نصبوا الخيام مع أسرهم في وسط رام الله، عن الطعام منذ 19 يوما.

من بين هؤلاء عزام عاصي، الذي سُجن في إسرائيل لمدة عشر سنوات بتهمة مساعدة أحد نشطاء حركة المقاومة الإسلامية(حماس)، والذي يقول إنه يجد صعوبة في تغطية نفقات أطفاله السبعة منذ تعليق راتبه في عام 2007.

قال ابنه الصغير عبد العزيز عاصي "الليلة نمت وإن شاء الله الليلة جاي بدي أنام.. أبوي تعبان ومتضامن معاه أتمنى السلطة (الفلسطينية) ترجع (راتبه)".

تشير تقارير إلى أن تعليق هذه الرواتب سببه مزاعم وجود علاقات بينه وبين حركة حماس، لكن السجناء يقولون إنه يتعين تسليم الرواتب بموجب القوانين الفلسطينية التي تلزم السلطة بذلك بغض النظر عن الانتماءات السياسية للمعتقلين.

ويقول المحتجون إن قوات الأمن حاولت تفريق اعتصامهم منذ أيام، قبل زيارة رئيس الوزراء محمد أشتية يوم الثلاثاء (26 نوفمبر تشرين الثاني).

معتقلون فلسطينيون سابقون يشاركون بإضراب في رام الله-28 نوفمبر

زيارة رئيس الوزراء