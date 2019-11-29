جونسون يناشد ترمب عدم التدخل في الانتخابات

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه من الأفضل ألا يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الانتخابات البريطانية المرتقبة عندما يزور لندن الأسبوع المقبل.

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قال جونسون، الذي يتقدم حزب المحافظين المنتمي له في استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات التي تجرى في 12 ديسمبر كانون الأول، "ما لا نفعله عادة كحلفاء وأصدقاء مقربين هو التدخل في الحملات الانتخابية لبعضنا البعض".

وأضاف" أفضل شيء يمكن فعله عندما يكون هناك أصدقاء وحلفاء مقربون مثل الولايات المتحدة وبريطانيا هو عدم تدخل أي جانب في انتخابات الجانب الآخر".

لكن ترمب خاض بالفعل في الانتخابات حيث صرح في أكتوبر/تشرين الأول بأن زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين سيكون اختيارا "سيئا جدا" لبريطانيا وبأنه ينبغي على جونسون إبرام اتفاق مع نايجل فيراج زعيم حزب بريكست.

كوربن يستغل الفرصة

استغل كوربن إشادة ترمب بجونسون للهجوم على المحافظين في حملته حيث قال إنهم سيبيعون أجزاء من هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تديرها الدولة وتحظى بشعبية واسعة لشركات أمريكية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي إذا فازوا في الانتخابات.

وذكرت صحيفة (صن) البريطانية اليوم الجمعة إن زعماء بارزين في حزب المحافظين يخشون أن يتفوه ترامب خلال زيارته التي تستمر يومين بما قد يؤثر سلبا على حملتهم.

ولم ينأى ترامب بنفسه عن الخوض في السياسة البريطانية خلال زيارات سابقة بما في ذلك انتقاده لسياسة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوربي.

وخلال مقابلة استمرت ساعة مع محطة إل.بي.سي، رد خلالها جونسون على أسئلة المستمعين، تعهد بأن تغادر بريطانيا التكتل بحلول 31 يناير/كانون الثاني إذا فاز حزبه بأغلبية فاعلة في البرلمان.

زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن

بريطانيا ستغادر بحلول 31 يناير على أبعد تقدير

من جانب آخر قال رئيس الوزراء البريطاني، إن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوربي بحلول 31 يناير/كانون الثاني على أبعد تقدير إذا فاز حزب المحافظين بأغلبية في الانتخابات التي تجرى خلال أسبوعين.

وأوضح" إذا تمكنا من الحصول على أغلبية عاملة فسوف نصل (لنقطة الخروج) يوم 31 يناير على أبعد تقدير" وأكد أيضا أنه لا يرى أي داع لتمديد الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد إلى نهاية عام 2020.

وعندما سُئل عما إذا كان يفضل رئاسة الوزراء أو مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوربي، أجاب "أفضل أن نخرج من الاتحاد الأوربي. بإمكاني أن أقول لك هذا".

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