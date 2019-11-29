العراق: عدد القتلى يتجاوز 400 والمحتجون يتذكرونهم بالدموع والشموع [فيديو]

أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ أسابيع بلغ 408 قتلى على الأقل، فيما نظم رفاقهم معرضا لتخليد ذكراهم في ساحة لتحرير.

وجاءت إحصائية رويترز بناء على مصادر من الشرطة ومصادر طبية أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة المستمرة منذ أسابيع، بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل.

وقالت مصادر مستشفيات إن عدة أشخاص توفوا متأثرين بجراح أصيبوا بها في اشتباكات أمس الخميس مع قوات الأمن في مدينة الناصرية الجنوبية مما يرفع عدد القتلى هناك إلى 46 على الأقل وإلى 408 في شتى أنحاء العراق منذ أول أكتوبر تشرين الأول.

من جانبهم يرغب المتظاهرون في ميدان التحرير ببغداد في أن تبقى ذكرى ضحايا الاحتجاجات حية في الوجدان، لذلك أقاموا معرضا يضم المتعلقات الخاصة بهم.

معرض في ساحة التحرير لتخليد ذكرى ضحايا الاحتجاجات

خوذات وقمصان وأعلام.. مخضبة بالدماء

المحتجون في ميدان التحرير، أرادوا أن تبقى ذكرى رفاقهم من ضحايا الاحتجاجات حيّة في الوجدان، فأقاموا معرضا يضم مجموعة من الخوذات والقمصان والأعلام المخضبة بالدماء التي كان يرتديها من قُتلوا في المظاهرات على مدار عدة أسابيع.

وُضعت المتعلقات في قلب مخيم الاحتجاج ليتذكرهم المحتجون ويصلوا من أجلهم، ومن بين المعروضات أيضا قنابل غاز مسيل للدموع ورصاصات أطلقتها قوات الأمن.

بكى حاضرون وهم يشاهدون صور القتلى والمتعلقات الخاصة بهم، فيما أضاء البعض الشموع وتلا آخرون آيات من القرآن الكريم ترحما على أرواح الضحايا.

قال أحمد قاطع ثابت وهو عامل بناء يبلغ من العمر 42 عاما "إن شاء الله رح (المعرض) يتخلد لأجيال أجيالنا مثل ما إحنا فتحنا رح يصير معرض بالتحرير يصير بالتحرير مدى الحياة".

وقال إبراهيم غراوي وهو إمام مسجد "أنا كإمام مسجد وبفضل الله سبحانه وتعالى فضلت الصلاة هنا وقراءة القرآن هنا، لأن قراءة القرآن والصلاة في هذا المكان فيه إغاظة للفاسدين".

من جهتها قالت طالبة من بغداد رفضت نشر اسمها "القرآن لأنه لأرواح الشهداء إلي راحت مو هينة، أكثر من 450 شهيد هذا بس ببغداد يعني هذا أبسط شيء نسويه هو الدعاء، إن شاء الله نأخذ حقنا وإن شاء الله منصورين".

عراقيون يبكون على من قتلوا من ذويهم في الاحتجاجات

الاحتجاجات في العراق