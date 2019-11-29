السيستاني والعبادي يدعوان البرلمان لسحب الثقة من الحكومة العراقية

دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني في خطبة صلاة الجمعة، مجلس النواب العراقي إلى سحب الثقة من الحكومة إثر موجة احتجاجات تضرب البلاد منذ شهرين.

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قال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله السيد أحمد الصافي في كربلاء، إن "مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب".

الصافي أضاف: " كما أنه (البرلمان) مدعو إلى الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب العراقي".

ذكر الصافي "أن التسويف والمماطلة في سلوك هذا المسار ـ الذي هو المدخل المناسب لتجاوز الأزمة الراهنة بطريقة سلمية وحضارية تحت سقف الدستور سيكلف البلاد ثمناً باهضاً وسيندم عليه الجميع".

ممثل السيستاني أضاف "على المتظاهرين السلميين أن يميّزوا صفوفهم عن غير السلميين ويتعاونوا في طرد المخربين ـ أيا كانوا ـ ولا يسمحوا لهم باستغلال التظاهرات السلمية للإضرار بممتلكات المواطنين والاعتداء على أصحابها".

عرقي يمسك بفوارغ الرصاص التي يُزعم أنها استخدمت ضد المتظاهرين الذين قُتلوا في مظاهرة مناهضة للحكومة أمس في النجف (رويترز)

العبادي يدعو لسحب الثقة

رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، طالب اليوم الجمعة بعقد جلسة برلمانية غدا لسحب الثقة من الحكومة العراقية.

العبادي قال في بيان نشره، الجمعة، على صفحته بموقع فيسبوك: "نؤيد ما جاء بخطاب المرجعية الدينية العليا وندعو مجلس النواب العراقي لعقد جلسة خاصة غدا لسحب الثقة عن الحكومة وتشكيل حكومة جديدة مستقلة، وإنجاز قانون انتخابي منصف وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة لإجراء انتخابات حرة مبكرة ونزيهة بشراكة مع الامم المتحدة ".

العبادي أضاف "كما نجدد التأكيد على محاسبة الجناة والقتلة، وعلى سلمية التظاهرات لنيل أهدافها الوطنية بعيدا عن المساس بالأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وبضرورة التلاحم الوطني لضمان وحدة واستقرار البلاد تجنبا للفوضى أو المجهول أو العودة لأزمنة الدكتاتوريات المستبدة".

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