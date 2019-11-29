الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة سعودية ومقتل طياريها

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أنها أسقطت طائرة هليكوبتر سعودية من طراز أباتشي بالقرب من حدود اليمن مع السعودية، الجمعة، مما أسفر عن مقتل طياريها الاثنين.
1.. بفضل من الله تعالى الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة اباتشي سعودية بصاروخ ارض جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا .
وقد تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير اثناء قيامها باعمال عدائية ومصرع طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقت بالكامل .
— العميد يحيى سريع (@army21ye) November 29, 2019
2..
والعملية موثقة بالصوت والصورة بعدسة الاعلام الحربي .
وتؤكد القوات المسلحة ان الاقتراب من الاجواء اليمنية محظور ولن تكون مكانا للنزهه لأحد وانها ستتصدى لكل محاولات الاعداء حتى تصل الى حماية الاجواء اليمنية بشكل كامل بإذن الله تعالى .
— العميد يحيى سريع (@army21ye) November 29, 2019