الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة سعودية ومقتل طياريها

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أنها أسقطت طائرة هليكوبتر سعودية من طراز أباتشي بالقرب من حدود اليمن مع السعودية، الجمعة، مما أسفر عن مقتل طياريها الاثنين.

التفاصيل

العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين قال في تغريدة على تويتر "الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة أباتشي سعودية بصاروخ أرض/جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا".

سريع أضاف "وقد تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير أثناء قيامها بأعمال عدائية ومصرع طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقت بالكامل".

1.. بفضل من الله تعالى الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة اباتشي سعودية بصاروخ ارض جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا .

وقد تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير اثناء قيامها باعمال عدائية ومصرع طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقت بالكامل . — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 29, 2019

لم يرد أي تأكيد حتى الآن من التحالف السعودي الإماراتيالذي يقاتل الحوثيين منذ أكثر من أربعة أعوام.

المتحدث باسم الحوثيين أكد أن العملية موثقة بالصوت والصورة، قائلا "إن الاقتراب من الأجواء اليمنية محظور، ولن تكون مكاناً للنزهة لأحد".

سريع تابع: "سنتصدى لكل محاولات الأعداء، حتى نتمكن من حماية الأجواء اليمنية بشكل كامل".

2..

والعملية موثقة بالصوت والصورة بعدسة الاعلام الحربي .

وتؤكد القوات المسلحة ان الاقتراب من الاجواء اليمنية محظور ولن تكون مكانا للنزهه لأحد وانها ستتصدى لكل محاولات الاعداء حتى تصل الى حماية الاجواء اليمنية بشكل كامل بإذن الله تعالى . — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 29, 2019

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