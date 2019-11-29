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سياسة

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة سعودية ومقتل طياريها

الحوثيون أعلنوا تطوير 4 منظومات دفاع جوي وإسقاط 17 مروحية للتحالف السعودي الإماراتي منذ عام 2017
الحوثيون أعلنوا تطوير 4 منظومات دفاع جوي وإسقاط 17 مروحية للتحالف السعودي الإماراتي منذ عام 2017
29/11/2019

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أنها أسقطت طائرة هليكوبتر سعودية من طراز أباتشي بالقرب من حدود اليمن مع السعودية، الجمعة، مما أسفر عن مقتل طياريها الاثنين.

التفاصيل
  • العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين قال في تغريدة على تويتر "الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة أباتشي سعودية بصاروخ أرض/جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا".
  • سريع أضاف "وقد تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير أثناء قيامها بأعمال عدائية ومصرع طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقت بالكامل".

  • لم يرد أي تأكيد حتى الآن من التحالف السعودي الإماراتيالذي يقاتل الحوثيين منذ أكثر من أربعة أعوام.  
  • المتحدث باسم الحوثيين أكد أن العملية موثقة بالصوت والصورة، قائلا "إن الاقتراب من الأجواء اليمنية محظور، ولن تكون مكاناً للنزهة لأحد".
  • سريع تابع: "سنتصدى لكل محاولات الأعداء، حتى نتمكن من حماية الأجواء اليمنية بشكل كامل".

خلفيات
  • في 24 أغسطس/آب الماضي، أعلنت جماعة الحوثي، تطوير 4 منظومات دفاع جوي، وإسقاط 17 مروحية للتحالف السعودي الإماراتي منذ عام 2017.
  • المتحدث باسم الجماعة، يحيى سريع، ذكر آنذاك أن منظومتي "فاطر 1″ و"ثاقب 1″ الدفاعيتين، تم تفعيلها في 2017، وتصدت حينها لطائرات التحالف الحربية.
  • منذ 26 مارس/ آذار 2015، ينفذ التحالف الذي تقوده السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات للحكومة، في مواجهة الحوثيين.
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات
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