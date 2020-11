الجزائر تصف لائحة البرلمان الأوربي حول أزمتها بـ"الوقاحة"

وصفت الجزائر، لائحة للبرلمان الأوربي حول أزمتها الداخلية بـ"الوقاحة"، وهددت بمراجعة علاقاتها مع مؤسسات الاتحاد الأوربي، بسبب عدم احترامها لسيادة البلاد، ومبدأ حسن الجوار.

🇪🇺 🇩🇿 "Notre respect pour la souveraineté et l'autonomie de l'Algérie est total (…) C'est aux Algériens et à eux seulement de décider du présent et du futur de leur pays" @FedericaMog @Europarl_EN #EPplenary pic.twitter.com/zzg8BlEkIH

— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) November 28, 2019