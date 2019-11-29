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سياسة

استشهاد فتى في غزة برصاص الاحتلال ومطالبات أممية بالتحقيق

الشهيد الفلسطيني فهد محمد وليد الأسطل
الشهيد الفلسطيني فهد محمد وليد الأسطل
29/11/2019

استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخر الجمعة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل.

التفاصيل
  • أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: فهد محمد وليد الأسطل (16 عاما) استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب آخر بجراح على حدود الشرقية لمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
  • طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين: أحيا متظاهرون اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمخيم العودة شرق خان يونس بأعداد واسعة، وأكدوا تمسكهم باستمرار مسيرات العودة وكسر الحصار.   

 

 

 

تحقيق أممي
  • جيمي مكغولدري، المنسق الأممي الإنساني بفلسطين، دعا إلى تحقيق مستقل ونزيه في ضحايا هجمات إسرائيل على غزة.
  • وفي حوار مع منصة "أخبار الأمم المتحدة" الإعلامية، الجمعة، قال مكغولدري: "قتل 34 شخصا في غزة ومن بين هؤلاء ثمانية أطفال وعشرون امرأة"، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع بين يومي 12 و14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
  • مكغولدري: "أعتقد من الواضح أن هناك مأساة كبيرة هناك، قتلت عائلة بأكملها في واحدة من الهجمات".
  • مكغولدري: "أعتقد أنه يجب إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه الأحداث".
خلفيات
  • انطلقت "مسيرات العودة" في مارس/آذار 2018.
  • قتل مذاك نحو 348 فلسطينيا معظمهم خلال هذه الاحتجاجات على الحدود.
  • يطالب المشاركون في المسيرات برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع المستمر منذ أكثر من عقد، وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي التي هجروا منها عام 1948.
  • وشن الاحتلال الإسرائيلي ثلاث حروب منذ عام 2008 على القطار المحاصر فضلا عن الغارات والاعتداءات.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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