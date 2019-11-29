أردوغان: ماكرون في حالة "موت دماغي"

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة انتقادات شديدة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون معتبرا أنه "في حالة موت دماغي"، مصعدا الضغط قبل أسبوع من قمة حاسمة للحلف الأطلسي.

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اقتبس أردوغان توصيف ماكرون نفسه للحلف الأطلسي معلنا "أتوجه من تركيا إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسأكرّرها له في الحلف الأطلسي. عليك قبل أي شيء أن تفحص موتك الدماغي أنت نفسك".

أردوغان: "هذه التصريحات لا تليق سوى لأمثالك الذين هم في حالة موت دماغي".

أردوغان موجها كلامه لماكرون "لا أحد يعيرك اهتماما. ما زال لديك طابع مبتدئ، ابدأ بمعالجة ذلك".

أردوغان: "حين يتعلق الأمر بالتباهي، أنت تتقن ذلك. لكن حين يكون المطلوب تسديد المبالغ المترتبة عليك للحلف الأطلسي، يختلف الأمر".

أردوغان متحدثا عن ماكرون: "إنه يفتقر إلى أي خبرةّ، لا يعرف ما هي محاربة الإرهاب، لذلك اجتاح السترات الصفراء فرنسا"، في إشارة إلى حركة الاحتجاجات التي يشهدها هذا البلد.

أردوغان: "لوّح قدر ما تشاء، في نهاية المطاف ستعترف بصحة كفاحنا ضد الإرهاب".

تصريحات أردوغان جاءت ردا على انتقادات فرنسا للعملية العسكرية التي خاضتها تركيا، العضو في الحلف الأطلسي، ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

تصعيد

تأتي هذه التصريحات الشديدة اللهجة ردا على انتقاد ماكرون الخميس العملية العسكرية التركية الشهر الماضي في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الغرب غير أن أنقرة تعتبرها "إرهابية".

تعكس تصريحات أردوغان تصعيدا في التوتر بين تركيا والحلف الأطلسي، وهي من أعضائه، قبل قمة حاسمة للحلف الأسبوع المقبل في لندن.

كما سيعقد اجتماع على هامش القمة بين أردوغان وماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لبحث ملف سوريا.

وانتقدت دول غربية العملية التركية وقال ماكرون معلقا عليها في مقابلة أجرتها معه مجلة "ذي إيكونوميست": "نشهد عدواناً من شريك في الحلف، تركيا، في منطقةٍ مصالحنا فيها على المحكّ، من دون تنسيق"، معتبرا ذلك من مؤشرات "الموت الدماغي" الذي شخصه للحلف الأطلسي.

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