11 لواء.. مغردون يسخرون من حركة تغيير المحافظين الجديدة بمصر

سخر مغردون مصريون على تويتر من نيل العسكريين الحظ الأوفر من تعيينات حركة المحافظين الجديدة بمصر، حيث تم تعيين 11 لواء ينتمون للقوات المسلحة والشرطة من أصل 16.

وأثار الأمر جدلا وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وتفاعل المغردون عبر وسم (#حركة_المحافظين)، مبينين كيف تحكم المؤسسة العسكرية قبضتها في كل أجهزة الدولة.

وشهدت مصر حركة لتعيين محافظين جدد شملت 16 محافظًا (من أصل 27) و23 نائبًا، أدوا القسم أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء.

https://twitter.com/etaeb2/status/1199773121714241537?ref_src=twsrc%5Etfw

ويعقد مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، جلسة طارئة للتصويت على قرار الرئيس المصري بالتجديد لمحافظ المركزي طارق عامر، لمدة 4 سنوات، في فترة ولاية ثانية وأخيرة، بحسب صحف محلية.

والمحافظ في مصر هو أعلى مسؤول محلي بالأقاليم، وحركة التغيير هذه تعد الرابعة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والثامنة منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وكان الكاتب الصحفي المقرب من السلطة، ياسر رزق، قال قبل 10 أيام، إن هناك ملاحظات على مستوى المحافظين، وعدد كبير من الوزراء، وهناك تعديل مرتقب يطيح بـ 10 وزراء من الحكومة، كما أفادت أمس صحف محلية مؤيدة للنظام أن هناك تعديلا وزاريا سيتم خلال أيام قليلة، نقلا عن مصادر مطلعة بالحكومة لم تذكرها.

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وانا باتابع #حركه_المحافظين

واسماء واعمار المحافظين الجدد ونوابهم

افتكرت مقولة صدعونا بيها بتوع السبوبة وتاجرو بيها زمان الا وهى

(تمكين الشباب )

النهاردة باقول لهم ازيكم — ابن النيل (@ayman_s_22) November 27, 2019

#حركه_المحافظين

المصحف الموجود في قصر عابدين دخل موسوعة جينيس لأكثر مصحف اتحلف عليه كذب منذ ظهور الإسلام — AhmedAllesi (@ahmedallesi82) November 27, 2019

مناصب المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن وبعض المناصب هي عبارة عن مكافأة نهاية الخدمة العسكرية للسادة اللواءات ويجعله عامر #حركة_المحافظين https://t.co/sFtoLDKNdA — Zakي_ Gomعaa# (@gom_zak) November 27, 2019

https://twitter.com/Elmsaharty/status/1199672865223794689?ref_src=twsrc%5Etfw

#حركه_المحافظين

ماشاء الله هو فى محافظات وكمان ليها محافظين ده فين الكلام ده — خارج السرب (@m_mohamed200) November 27, 2019

حر كة اللواءات تصدر اليوم

قصدي #حركة_المحافظين — 🇳️ نــور هــانم (@Humanityyvoice) November 27, 2019