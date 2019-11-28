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سياسة|مصر

11 لواء.. مغردون يسخرون من حركة تغيير المحافظين الجديدة بمصر

عدد من المحافظين الجدد في مصر
عدد من المحافظين الجدد في مصر
28/11/2019

سخر مغردون مصريون على تويتر من نيل العسكريين الحظ الأوفر من تعيينات حركة المحافظين الجديدة بمصر، حيث تم تعيين 11 لواء ينتمون للقوات المسلحة والشرطة من أصل 16.

وأثار الأمر جدلا وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وتفاعل المغردون عبر وسم (#حركة_المحافظين)، مبينين كيف تحكم المؤسسة العسكرية قبضتها في كل أجهزة الدولة.

وشهدت مصر حركة لتعيين محافظين جدد شملت 16 محافظًا (من أصل 27) و23 نائبًا، أدوا القسم أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء.

https://twitter.com/etaeb2/status/1199773121714241537?ref_src=twsrc%5Etfw

ويعقد مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، جلسة طارئة للتصويت على قرار الرئيس المصري بالتجديد لمحافظ المركزي طارق عامر، لمدة 4 سنوات، في فترة ولاية ثانية وأخيرة، بحسب صحف محلية.

والمحافظ في مصر هو أعلى مسؤول محلي بالأقاليم، وحركة التغيير هذه تعد الرابعة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والثامنة منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وكان الكاتب الصحفي المقرب من السلطة، ياسر رزق، قال قبل 10 أيام، إن هناك ملاحظات على مستوى المحافظين، وعدد كبير من الوزراء، وهناك تعديل مرتقب يطيح بـ 10 وزراء من الحكومة، كما أفادت أمس صحف محلية مؤيدة للنظام أن هناك تعديلا وزاريا سيتم خلال أيام قليلة، نقلا عن مصادر مطلعة بالحكومة لم تذكرها.

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https://twitter.com/Elmsaharty/status/1199672865223794689?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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