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سياسة

شاهد: لحظة إخلاء مدرسة مصرية بعد سماع دوي انفجارات

28/11/2019

أكد شهود عيان وقوع انفجار، ظهر الأربعاء، بالقرب من مدرسة أحمد صفوت الابتدائية بحي الريسة في العريش بشمال سيناء، ما أدى إلى تنفيذ عملية إخلاء لها من التلاميذ.

ونشرت نورهان السيد وهي معلمة بالمدرسة، مقطع فيديو عبر حسابها على فيسبوك يظهر عملية الإخلاء مع وجود سيارات الإسعاف في المكان.

وفي نفس السياق، نشرت أسماء مهنا وهي تقيم بالقرب من المدرسة، مقاطع فيديو للحظة الانفجار، ولحظات إخلاء المدرسة.

 

 

وبحسب شهود العيان فإن الانفجارات لم تخلف خسائر بشرية أو مادية، سوى بعض الإغماءات بين الطلاب بسبب حالة الهلع من شدة صوت الانفجار مجهول المصدر.

وقالوا إن هناك إصابتين نتيجة لتدافع الطلاب المفاجئ وفقد السيطرة عليهم نتيجة لحاله الهلع والخوف الشديدين.

وقال شهود عيان إن المنطقة التي سمع منها دوي الانفجار غير مأهولة بالسكان، وأن التلاميذ لم يعتادوا  على مثل تلك الأمور أو يتدربوا عليها مما أحدث تدافعًا وارتباكًا.

وتنفذ السلطات المصرية منذ فبراير/شباط 2018، عملية واسعة "لمكافحة الإرهاب" خصوصا في شمال سيناء والتي شهدت نشاطًا مكثفًا من مجموعات مسلحة في السنوات الأخيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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