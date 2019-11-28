شاهد: "غواصة كوكايين" تدشن عهدا جديدا في تهريب المخدرات

قالت السلطات الإسبانية إن ضبط غواصة تنقل ثلاثة آلاف كيلوغرام (3.3 طن) من الكوكايين قبالة سواحل البلاد، يمثل نقطة تحول تاريخية في مكافحة تهريب المخدرات.

وتمكنت الشرطة الإسبانية من قطر الغواصة الغارقة والتي يعتقد أنها تحمل 3 أطنان مكعبة من الكوكايين إلى ميناء شمال غربي البلاد يوم الثلاثاء.

ووصفت الشرطة العملية بأنها أول غواصة لتهريب المخدرات يتم اعتراضها في أوربا، مضيفة في بيان أنه تم ضبطها في المياه قبالة منطقة جليقية بشمال غرب البلاد يوم السبت وبها 152 عبوة من الكوكايين مغلفة بعناية.

(رويترز)

مخدرات ب 100 مليون يورو

قال خافيير لوسادا رئيس وفد الحكومة المركزية في جليقية للصحفيين الأربعاء إن القيمة السوقية لكمية المخدرات المضبوطة تقدر بنحو 100 مليون يورو (110.22 مليون دولار).

المسؤول أوضح بالقول" هذه عملية تاريخية، ستمثل نقطة تحول لقوات الأمن لأنها ستضطر الآن للتعامل مع هذا الاحتمال الجديد".

قال مسؤولون إسبان إنهم تلقوا معلومات في بادئ الأمر عن الغواصة من مجموعة عمل مشتركة بين أكثر من حكومة تعمل على مكافحة تهريب المخدرات ما أدى لانطلاق عملية التعقب التي أدت لضبط الغواصة مساء السبت.

قالت الشرطة إن العملية اعتمدت أيضا على مساعدة قوات شرطة من البرازيل والبرتغال والولايات المتحدة، وتقول السلطات إن الغواصة يمكن أن تحمل ما يصل إلى 5 أطنان مكعبة.

الشرطة في ميناء ألدان بعد ضبط غواصة الكوكايين (رويترز)

غواصة الكوكايين