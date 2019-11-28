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شاهد: طفل يقتحم الملعب لمعانقة النجم المغربي حكيم زياش

28/11/2019

نشرت الصفحة الرسمية لنادي أياكس أمستردام الهولندي صورا لطفل اقتحم مساء أمس الأربعاء أرضية الملعب في مدينة ليل الفرنسية لمعانقة نجم أياكس الدولي المغربي حكيم زياش.

وقام زياش بمعانقة الطفل قبل أن يتدخل عناصر من أمن الملعب لإخراجه من أرضية الملعب وإعادته إلى المدرجات. 
وبثت صفحات رياضية وناشطون مقاطع فيديو مصورة من المدرجات للطفل هو يقتحم الملعب ويعانق مهاجم نادي أياكس حكيم زياش.
وكان النجم المغربي حكيم زياش قد قدم أداءً كبيرا في المباراة التي جمعت ناديه مع نادي ليل الفرنسي ضمن دور المجموعات في دوري أبطال أوربا.

وقاد زياش فريقه إلى الفوز على مُضيفه ليل الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب "بيار موروا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة.
وسجل زياش الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثانية من المباراة ليصبح أسرع هدف في الموسم الحالي من دوري أبطال أوربا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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