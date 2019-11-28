سجال بين فنانة لبنانية ومتحدث باسم نتنياهو حول "الصهيونية"

أعادت الفنانة اللبنانية كارول سماحة نشر مقطع فيديو تتحدث فيه الفنانة ماجدة الرومي في إحدى الندوات بجامعة بيروت العربية، حول كتاب "بروتوكولات حكماء صهيون".

هذا الأمر أثار حفيظة أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبدأ سجال بينهما حظي بمتابعة واسعة على تويتر.

وقالت ماجدة الرومي في مقطع الفيديو، إنها وجدت فكرة الكتاب قائمة حول نية الصهيونية العالمية لتوحيد حكومات العالم في حكومة واحدة تحت قيادتها وتفتيت العالم العربي بأجمعه.

وعلقت كارول سماحة على المقطع "كلام كتير صحيح، ويا ريت الكل قادر يشوف الصورة من بعيد والخطر الأكبر اللي جايي".

🔴 كلام كتير صحيح !!!

و يا ريت الكل قادر يشوف الصورة من بعيد، والخطر الأكبر اللي جايي!

وإيه..نعم..السفينة بحاجة لقبطان!! @majidaelroumi pic.twitter.com/C1Z1CzdoET — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) November 24, 2019

ورد أوفير جندلمان على المقطع قائلًا "تصريحات عنصرية وفاشية بامتياز من فنانتين كبيرتين كان يجب أن تكونا مثالًا للتسامح ولرفض العنصرية".

تصريحات عنصرية وفاشية بامتياز من فنانتين كبيرتين كان يجب أن تكونا مثالا للتسامح ولرفض العنصرية. البروتوكولات زورت بروسيا في القرن ال-19 بغية التحريض على الشعب اليهودي وكانت أحد أركان العقيدة النازية التي أدت إلى قتل 6 ملايين يهودي. من يدعمها يدعم النازيين. يا عيب الشوم! https://t.co/8bsYGa3s8h — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 26, 2019

لترد سماحة على جندلمان بقولها "الناطق بالرسمي باسم نتنياهو يعطينا دروسًا في الإنسانية والأخلاق"، وتساءلت عن عنصرية الاحتلال والتفرقة بين اليهود والجرائم بحق العرب والفلسطينيين والاحتلال للقدس والجولان ضد كل الأعراف والقوانين الدولية.

🔴 الناطق الرسمي للمدعو نتانياهو يعطينا دروساً بالإنسانية والأخلاق!

ماذا عن عنصريتكم و التفرقه بين يهود الغرب والشرق أو ضد اليهود القادمين من أثيوبيا؟ او جرائمكم بحق العرب الفلسطينيين وأطفال غزة، و احتلال أراضي الغير و ضمها كما في الجولان و القدس ضد كل الأعراف و القوانين الدولية! https://t.co/1bjJgezUDE — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) November 27, 2019

وأعاد أوفير جندلمان الرد على سماحة "لا تتهربي من مسؤوليتك عن دعمك لتصريحات ماجدة الرومي التي عبرت عن إيمانها ببروتوكولات حكماء صهيونية المزورة التي كانت أساس لمجازر ذبحت 6 ملايين يهودي".

لا تتهربي من مسؤوليتك عن دعمك لتصريحات ماجدة الرومي التي عبرت عن إيمانها ببروتوكولات حكماء صهيون المزورة التي كانت الأساس لمجازر عديدة وللنازية التي ذبحت 6 ملايين يهودي. لا أخلاق وإنسانية من يدعم هذه الخرافات العنصرية. الآن كشفتِ أنتِ النقاب عن عنصريتك أمام أعين العالم كله. https://t.co/wROVFFPQQS — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 27, 2019

وردت سماحة "قتل 6 ملايبن يهودي لا يعطيكم حق احتلال أراضي الغير وسفك دماء أطفال فلسطين".

🔴 قتل ٦ مليون يهودي لا يعطيكم حق احتلال أراضي الغير وسفك دماء أطفال فلسطين!! https://t.co/dOs2HvfJaf — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) November 27, 2019

ورد جندلمان "هذه أرضنا منذ آلاف السنين.. كيف يمكن لصاحب الأرض أن يحتل أرضه؟".