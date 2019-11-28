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سياسة

تركيا: الاتفاق العسكري مع الوفاق الليبية أوسع من الاتفاق السابق

الرئيس التركي أردوغان (يمين) مستقبلا رئيس حكومة الوفاق الليبية السراج
الرئيس التركي أردوغان (يمين) مستقبلا رئيس حكومة الوفاق الليبية السراج
28/11/2019

قال مدير الاتصال في الرئاسة التركية إن اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي تم توقيعه مؤخرا مع حكومة الوفاق الليبية، هو نسخة أوسع من اتفاق التعاون العسكري السابق المبرم بين البلدين.

التفاصيل
  • مدير الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون قال إن "الاتفاق الجديد سيعزز العلاقات بين جيشينا".
  • ألتون دعا الأطراف الأخرى الفاعلة والمسؤولة إلى دعم حكومة الوفاق، التي يرأسها فايز السراج والمعترف بها دوليا.
  • المسؤول التركي قال إن "استقرار ليبيا يمثل أهمية كبرى لأمن الليبيين ولمكافحة الإرهاب الدولي".
  • الخميس، ذكر بيان لمكتب الاتصال في الرئاسة التركية أن الحكومة التركية وحكومة الوفاق الليبية وقعتا مذكرتي تفاهم؛ الأولى بشأن التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية بشأن السيادة على المناطق البحرية، التي تهدف لحماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
  • الإعلان جاء عقب استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج.
  • وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أوضح أن مذكرة التفاهم بشأن الحدود البحرية جاءت لحماية حقوق تركيا في البحر المتوسط.
  • الوزير التركي شدد على أن بلاده يمكنها أن تتخذ مثل هذه الخطوة مع جميع البلدان الواقعة حول البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة القادمة.
  • تشاووش أوغلو أكد أن تركيا تؤيد التقاسم العادل للثروات في الوقت الذي تحرص فيه على حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي سواء في شرق المتوسط أو بحر إيجه.
المصدر : وكالات
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