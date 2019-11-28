تركيا: الاتفاق العسكري مع الوفاق الليبية أوسع من الاتفاق السابق

قال مدير الاتصال في الرئاسة التركية إن اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي تم توقيعه مؤخرا مع حكومة الوفاق الليبية، هو نسخة أوسع من اتفاق التعاون العسكري السابق المبرم بين البلدين.

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