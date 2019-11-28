انتفاضة في تويتر تضامنا مع مشجع مصري حُبس لرفعه علم فلسطين

تفاعل مغردون فلسطينيون مع وسم (#كلنا_عز_منير) تضامنا مع مشجع مصري، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه وترحيله لسجن طرة بعد اعتقاله الأسبوع الماضي لرفعه علم فلسطين في استاد القاهرة.

وعبر المغردون عبر الوسم عن غضبهم ودهشتهم من توجيه التهم إلى عز منير، بسبب علم فلسطين، معلنين عن تضامنهم معه، ومطالبين السلطات في مصر بسرعة إطلاق سراحه.

وكان عمرو عبد السلام، محامي المشجع، أعلن الثلاثاء أن نيابة أمن الدولة العليا بمصر قررت ترحيل خضر إلى سجن طرة، لحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، ما أثار غضبًا واسعًا في مصر.

واستنكر ناشطون حبس المتهم، مؤكدين أنه غير مفهوم وبأن "رفع علم فلسطين" ليست تهمة ، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

في دولنا الباغية ، يسجن المتعلم والمثقف. والمفكر. وطالب الحرية. ومن يتكلم ومن يصمت، في دولنا الباغية يسود الظلم والجهل والفساد. ويتكلم الرويبضه

فلسطين ستبقى بقلب الشعوب رغما عنكم ، ومهما حاولتم بجنود ظلامكم لن تغلبونا!

فلسطيني انا وكل الشعوب اخوتي

كلنا عز منير✋

#كلنا_عز_منير pic.twitter.com/FkqxAlyNwW — abdalbaset (@Abdalbasetgalal) November 27, 2019

وكان الشاب عز منير خضر، قد رفع علم فلسطين في استاد القاهرة، خلال مباراة المنتخب المصري وجنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، ما أثار جدلًا كبيرًا بعد تداول مقاطع فيديو وصور لاعتقاله من مدرجات الملعب.

وأظهرت اللقطات رجلان يرتديان الزي المدني وهما ينتزعان العلم الفلسطيني من المشجع الشاب، واقتاداه من مدرجات الملعب إلى الخارج أثناء سير المباراة.

الشاب خضر يبلغ من العمر 19 عامًا، ويدرس في كلية الآداب قسم لغة عبرية بجامعة عين شمس.

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عز منير خضر الشاب المصري اللي

السيسي حبسه ١٥ يوم لإنه رفع علم فلسطين في إستاد القاهرة!!https://t.co/heOqkCV8h3 — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) November 26, 2019

وكانت الجماهير المصرية قد هتفت خلال المباراة "بالروح بالدم نفديكِ يا فلسطين" معلنة للعالم دعمها للفلسطينيين ورفضها للتطبيع وللعدوان على غزة وللقرار الأمريكي الأخير الداعم للاستيطان الإسرائيلي.

كما تضامن لاعبان مصريان مع المصور الفلسطيني معاذ عمارنة، الذي فقد عينه اليسرى بعدما تم قنصها من قبل جندي إسرائيلي.

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السلطات المصرية تستمر بسجن طفل رفع علم فلسطين أثناء مباراة منتخبي مصر وجنوب أفريقيا قبل أيام. العلم الفلسطيني ليس تهمة!#كلنا_عز_منير — Doja | دُجى (@dojadaoud) November 27, 2019

عز منير اعتقلوه عشان رفع علم فلسطين طيب لو رفع علم اسرائيل كان هيتعمل فيه كده

#كلنا_عز_منير — عســـل اســــــــــــــــود (@officialmasry1) November 27, 2019

والله حافظين مش فاهمين. اللي يقبضلك على واحد بيتضامن مع فلسطين ضد اليهود اللي هنحاربهم قرب يوم القيامه… واللي يقلم ان الـBBC ولا اي قناة تانيه تبقا اخوانيه عشان بتعاضرهم بس… بش بقلكم حافظين مش فاهمين #كلنا_عز_منير pic.twitter.com/99WkWtgdwz — Egyptian Pharaoh (@_egypt_pharoah) November 27, 2019

القضاء المصري يقرر التمديد في إيقاف الشاب عز منير خضر الموقوف في ملعب القاهرة بسبب رفعه العلم الفلسطيني#كلنا_عز_منير pic.twitter.com/kprPrqcIJ5 — مجلة ميم (@MeemMagazine) November 27, 2019

انك ترفع علم فلسطين ده يستدعي انك تاخد 15 يوم من االنيابه… انك تحتل دوله وهاخد ارضها وخيرها ده يستدعي اننا نطبع معاك.. ودي قمه القذارة السياسيه.. مكسوفه ليكي ي مصر والله.. اعانك الله ياعز ?

وفرج الله اسرك واسرنا?#كلنا_عز_منير pic.twitter.com/vpHtjg36ST — عاليهツ (@alyaa25a) November 27, 2019

#كلنا_عز_منير

كنت اتمنى لم اكن اعيش لارا يعتقل شاب مصري لان رفع علم فلسطين كلنا عز — مين يشتيری (@aemn2525) November 27, 2019

يلا يا احرار كلنااا نشارك بقوة علي الهاش ده رتويت عرفوهم احنا مين وعددنا كام ??? #كلنا_عز_منير pic.twitter.com/yAaY16yQjt — jσĸєя (@zezoBaharia) November 26, 2019

نحن فى زمن المدافع عن فلسطين عميل

حسبي الله ونعم الوكيل

#كلنا_عز_منير — Abd ELaziz ??‏ (@AbdElaz68309617) November 26, 2019

ياريتني كنت مكانك تهمتي رفع علم شرف الامه ?#كلنا_عز_منير pic.twitter.com/wQNFefWon2 — zeinab (@Zeinab07658975) November 27, 2019

فعلو الهاش دع ياشباب

عايزين نبقا تريند اول #كلنا_عز_منير pic.twitter.com/9kkzI8wsos — تريند مصر ???? (@7iMga9yh2dpnO53) November 27, 2019