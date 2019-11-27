11 لواءً بين 16 محافظا جديدا في مصر [فيديو]

أعلنت مصر، الأربعاء، تغيير 16 محافظا من أصل 27، بما يمثل أكثر من نصف عددهم، قبيل تعديل وزاري مرتقب.

والمحافظ في مصر هو أعلى مسؤول محلي بالأقليم، وحركة التغيير تعد الرابعة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والثامنة منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

التفاصيل

وفق بث للتليفزيون الحكومي، أدى 16 محافظا جديدا، و23 نائبا للمحافظين، اليمين الدستورية أمام السيسي.

شملت الحركة تغييرات طالت محافظات في مختلف أنحاء البلاد، من أبرزها الإسكندرية (شمال)، ومطروح (شمال غرب).

تضمنت الحركة تعيين 11 لواء ينتمون للقوات المسلحة والشرطة كمحافظين من بين 16.

المحافظون الجدد هم: اللواء أشرف عطية محافظا لأسوان، واللواء شريف فهمي بشارة، قائد المنطقة الغربية السابق، محافظا للإسماعيلية، واللواء أشرف الدرديري محافظا لقنا، واللواء عمرو حنفي لمحافظة البحر الأحمر، واللواء أسامة القاضي محافظا للمنيا.

كما تم تعيين اللواء خالد شعيب محافظا لمرسى مطروح، واللواء محمد الشريف محافظا للإسكندرية، واللواء طارق الفقي محافظا لسوهاج، واللواء عصام سعد محافظا لأسيوط، واللواء جمال نور محافظا لكفر الشيخ، واللواء عبد الحميد عبد العزيز الهجان محافظا للقليوبية.

تعديل وزاري

أفادت صحف محلية مؤيدة للنظام في عددها الصادر الأربعاء، أن هناك تعديلا وزاريا سيتم خلال أيام قليلة، نقلا عن مصادر مطلعة بالحكومة لم تذكرها.

الصحف أشارت إلى أنباء تتردد عن تعديل يطال 8 أو 10 وزراء من المجموعتين الاقتصادية والخدمية، وهو ما يتفق مع ما تحدث عنه إعلاميون وصحفيون مقربون من النظام مؤخرا.

يعقد مجلس النواب المصري، غدا الخميس، جلسة طارئة للتصويت على قرار الرئيس المصري بالتجديد لمحافظ المركزي طارق عامر، لمدة 4 سنوات، في فترة ولاية ثانية وأخيرة، بحسب صحف محلية.

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