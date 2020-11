11 لواءً بين 16 محافظا جديدا في مصر [فيديو]

أعلنت مصر، الأربعاء، تغيير 16 محافظا من أصل 27، بما يمثل أكثر من نصف عددهم، قبيل تعديل وزاري مرتقب.

والمحافظ في مصر هو أعلى مسؤول محلي بالأقليم، وحركة التغيير تعد الرابعة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والثامنة منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

The newly appointed governors and deputies have different political backgrounds, among them prominent youths from opposition parties.

