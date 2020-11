واشنطن ترسل محققين للسعودية والإمارات لبيعهما أسلحة لمتمردين باليمن

كشف تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، الثلاثاء، عن إرسال الولايات المتحدة محققين إلى السعودية والإمارات، بعد ورود تقارير تؤكد وصول أسلحة أمريكية، لمليشيات وانفصاليين في اليمن.

وقبل أسابيع، نشرت الشبكة لقطات مصورة، تظهر وصول معدات وأسلحة أمريكية عسكرية سرًا، على متن سفينة تابعة للسعودية، إلى ميناء عدن جنوبي اليمن.

The State Department + Pentagon are sending teams to the UAE and Saudi Arabia to investigate @NimaCNN’s reporting on American-made weaponry being transferred to rebel fighters and separatist militia in Yemen https://t.co/liJQG2q4lG

— Blathnaid Healy (@blathnaidhealy) November 26, 2019