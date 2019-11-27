واشنطن ترسل محققين للسعودية والإمارات لبيعهما أسلحة لمتمردين باليمن

كشف تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، الثلاثاء، عن إرسال الولايات المتحدة محققين إلى السعودية والإمارات، بعد ورود تقارير تؤكد وصول أسلحة أمريكية، لمليشيات وانفصاليين في اليمن.

وقبل أسابيع، نشرت الشبكة لقطات مصورة، تظهر وصول معدات وأسلحة أمريكية عسكرية سرًا، على متن سفينة تابعة للسعودية، إلى ميناء عدن جنوبي اليمن.

أبرز ما ورد في التقرير:

إرسال محققين

آليات عسكرية أمريكية، تم بيعها إلى الإمارات والسعودية، جرى تحويلها إلى مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة في اليمن.

الخارجية الأمريكية، أطلقت تحقيقًا مع وزارة الدفاع "البنتاغون"، حول انتهاك السعودية والإمارات لاتفاقيات بيع الأسلحة.

نشرت الشبكة، رسالة لوزارة الخارجية الأمريكية، تقول فيها إن "الأجوبة غير الكاملة المتكررة" من السعودية والإمارات أخرت سير هذا التحقيق.

اعتبرت سي إن إن، الرسالة، أول تطور موضوعي من قبل الخارجية الأمريكية حول سير التحقيقات، منذ ذلك الحين.

تنص الرسالة على أن وفدًا مشتركًا من الخارجية والبنتاغون، أجرى زيارة للإمارات في سبتمبر/أيلول الماضي، للتأكد مما جرى للعربات المدرعة التي زودت واشنطن أبو ظبي بها.

تضيف الرسالة، أن زيارة مشابهة مزمعة إلى السعودية، ستجري في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. للتحقيق في وصول أسلحة سرًا إلى اليمن، من ميناء جدة السعودي.

صور تداولها ناشطون قالوا إنها لانتشار قوات سعودية مصحوبة بآليات ثقيلة في #عدن pic.twitter.com/sN6RKhomh9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 30, 2019

لا تعاون من دول التحالف

الخارجية الأمريكية، أرسلت هذه الرسالة إلى المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، إليزابيث وارن.

سي إن إن: حاولت وارن الاتصال بإدارة ترمب مرتين على الأقل، خلال العام الجاري للحصول على أجوبة، حول تزويد أمريكا المتواصل لأطراف الحرب المدمرة في اليمن، بالسلاح.

أبدت وارن انزعاجها مما وصفته عدم التعاون الواضح من جانب السعودية والإمارات، لتوضيح الرواية الكاملة، عن وصول أسلحة لجهات ترتبط بالقاعدة.

قالت وارن إن ذلك يدعو للتساؤل حول ما إذا كان بيع المعدات العسكرية لهاتين الحكومتين يصب في مصلحة أمريكا.

The State Department + Pentagon are sending teams to the UAE and Saudi Arabia to investigate @NimaCNN’s reporting on American-made weaponry being transferred to rebel fighters and separatist militia in Yemen https://t.co/liJQG2q4lG — Blathnaid Healy (@blathnaidhealy) November 26, 2019

رد سعودي وإماراتي

في وقت سابق من الشهر الجاري، قال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، إن استخدام جميع المعدات العسكرية من قبل القوات السعودية، يتماشى مع شروط المبيعات العسكرية الأجنبية، والتي تتبناها الحكومة الأمريكية ومع تنفيذ لوائح الاتجار الدولي للأسلحة.

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال مسؤول إماراتي رفيع، لم تحدد الشبكة هويته "لا وجود لحوادث استُخدمت فيها أسلحة أمريكية الصنع دون إشراف مباشر من الإمارات، باستثناء 4 عربات استولى عليها الأعداء"، على حد تعبيره.

كشفت تقارير سابقة للشبكة، إنزال عربات مدرعة من طراز "أوشكوش" أمريكية الصنع، في ميناء عدن، خلال الأسابيع الماضية.

تضمنت الحمولة، أسلحة ومعدات متنوعة، تعتبر محور جدل بين الكونغرس والرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

يخضع الميناء لسيطرة التحالف العربي، الذي يواصل شركاؤه الرئيسيون، شحن أسلحة أمريكية الصنع إلى البلاد.

خلفيات