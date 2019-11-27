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سياسة|مصر

هل رفع علم فلسطين تهمة؟ غضب واسع بعد قرار بحبس مشجع مصري

اعتقال مشجع رفع علم فلسطين يثير غضبا في مصر
اعتقال مشجع رفع علم فلسطين يثير غضبا في مصر
27/11/2019

أعلن محامي مشجع مصري اعتقل لرفعه علم فلسطين في ستاد القاهرة، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت ترحيله إلى سجن طرة، لحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، ما أثار غضبًا واستنكارًا واسعًا.

واستنكر ناشطون حبس المتهم، مؤكدين  أنه غير مفهوم وبأن تهمة "رفع علم فلسطين" ليست تهمة حقيقية، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

وكان الشاب عز منير خضر، رفع علم فلسطين في ستاد القاهرة، خلال مباراة المنتخب المصري وجنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، ما أثار جدلًا كبيرًا بعد تداول مقاطع فيديو وصور لاعتقاله من مدرجات الملعب.

وأظهرت اللقطات رجلان يرتديان الزي المدني وهما ينتزعان العلم الفلسطيني من المشجع الشاب، واقتاداه من مدرجات الملعب إلى الخارج أثناء سير المباراة.

الشاب خضر يبلغ من العمر 19 عامًا، ويدرس في كلية الآداب قسم لغة عبرية بجامعة عين شمس.

وكانت الجماهير المصرية صاحت خلال المباراة "بالروح بالدم نفديكِ يا فلسطين" معلنة للعالم دعمها للفلسطينيين ورفضها للتطبيع وللعدوان على غزة وللقرار الأمريكي الأخير الداعم للاستيطان الإسرائيلي.

كما تضامن لاعبان مصريان مع المصور الفلسطيني معاذ عمارنة، الذي فقد عينه اليسرى بعدما قنصها جندي إسرائيلي.

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https://twitter.com/jooseph14_2/status/1199362280292540416?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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