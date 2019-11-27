مصر.. حكم بالإعدام على ضابط الصاعقة السابق هشام عشماوي

قضت المحكمة العسكرية للجنايات في مصر، الأربعاء، بالإعدام شنقا على ضابط الصاعقة السابق بالجيش المصري هشام عشماوي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الفرافرة".

التفاصيل

دانت المحكمة عشماوي بـ"المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5 سبتمبر/أيلول 2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابي تنفيذ العملية، كفرد انتحاري يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب".

المحكمة دانت عشماوي أيضا بـ"اشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013، وضلوعه بالاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المُكنى "أبو أسماء" من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية (شرق القاهرة) بعد إصابته بشظايا متفرقة بجسده والمتحفظ عليه بحراسة شرطية".

دانت المحكمة عشماوي بـ"استهدافه سيارة تلر(ناقلة دبابات) محمل عليها دبابة إم 60 بطريق القاهرة – الإسماعيلية واستهدافه لإحدى السيارات العسكرية والتي كان يستقلها ضابط ومجند سائق أثناء تحركها بطريق (القاهرة – الإسماعيلية)، وقد أدى ذلك إلى استشهاد مستقلي هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات".

#المتحدث_العسكرى :المحكمة العسكرية تقضى بالإعدام شنقاً على الإرهابى هشام على عشماوى … pic.twitter.com/hBTlpLtIKw — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) November 27, 2019

تضمنت إدانة عشماوي أيضا "استهدافه مع آخرين من عناصر التنظيم (الإرهابي) عددا من المباني الأمنية بالإسماعيلية باستخدام سيارة مفخخة، واشتراكه مع آخرين في عملية استهداف عدد من المباني الأمنية بأنشاص، واستهدافه لمدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية وتدميرهما".

دانت المحكمة المتهم أيضا بـ"استهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود والالتفاف حول تبة جبلية والاختفاء خلفها، ثم استهدافها بمجرد وصولها لمنطقة الكمين المخطط وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كافة الأسلحة التي بحوذتهم".

قيادة أنصار بيت المقدس

المحكمة دانت عشماوي أيضا بـ"تولى إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس".

دانت المحكمة عشماوي بـ"الضلوع بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود(الفرافرة) وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها".

عشماوي كان ضابطا في القوات الخاصة المصرية برتبة رائد

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