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طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على قطاع غزة (فيديو)

غارة إسرائيلية على قطاع غزة
غارة إسرائيلية على قطاع غزة
27/11/2019

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على غزة، بزعم إطلاق قذيفتين من القطاع على مستوطنات "الغلاف"، فيما هدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو برد حازم.

استهداف مواقع للمقاومة
  • طائرات الاحتلال قصفت قبيل فجر اليوم موقعًا للمقاومة غربي خانيونس وأرضًا زراعية شرق حي الشجاعية بعدد من الصواريخ دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
  • هذا القصف جاء بعد أن قصفت طائرات الاحتلال بما لا يقل عن 5 صواريخ موقع عين جالوت التابع لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، جنوب غرب خانيونس بعد منتصف الليل.
  • جيش الاحتلال زعم أن الغارة جاءت ردًا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من غزة صوب مستوطنات غلاف غزة، الليلة الماضية.
  • أطلقت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل، لكن جيش الاحتلال أعلن أنه "بلاغ كاذب".
  • جيش الاحتلال أشار إلى "أن القبة الحديدية اعترضت قذيفة واحدة".

خلفيات
  • القصف جاء في ظل هدوء نسبي في قطاع غزة، بعد نحو أسبوعين من انتهاء عدوان إسرائيلي، خلف وراءه 35 شهيدًا بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجروح مختلفة، وتدمير 500 وحدة سكنية كليًا وجزئيًا.
  • وبعد 48 ساعة من التصعيد الذي بدأه جيش الاحتلال باغتيال القائد الميداني البارز في حركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا وزوجته، تم التوصل لوقف إطلاق نار، بوساطة مصرية وأممية.
  • حينها أُعلن أن شروط التهدئة تتضمن التزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمليات الاغتيال، ووقف استهداف مسيرات العودة الأسبوعية قرب حدود قطاع غزة، والالتزام بتفاهمات كسر الحصار عن غزة، مقابل الهدوء على المناطق الحدودية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات ومواقع فلسطينية
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