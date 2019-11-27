طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على قطاع غزة (فيديو)

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على غزة، بزعم إطلاق قذيفتين من القطاع على مستوطنات "الغلاف"، فيما هدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو برد حازم.

استهداف مواقع للمقاومة

طائرات الاحتلال قصفت قبيل فجر اليوم موقعًا للمقاومة غربي خانيونس وأرضًا زراعية شرق حي الشجاعية بعدد من الصواريخ دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

هذا القصف جاء بعد أن قصفت طائرات الاحتلال بما لا يقل عن 5 صواريخ موقع عين جالوت التابع لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، جنوب غرب خانيونس بعد منتصف الليل.

جيش الاحتلال زعم أن الغارة جاءت ردًا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من غزة صوب مستوطنات غلاف غزة، الليلة الماضية.

أطلقت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل، لكن جيش الاحتلال أعلن أنه "بلاغ كاذب".

جيش الاحتلال أشار إلى "أن القبة الحديدية اعترضت قذيفة واحدة".

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