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سياسة|مصر

شاهد: محمد علي يطرح وثيقة "مستقبل مصر"

27/11/2019

أعلن الفنان والمقاول محمد علي طرح وثيقة تتضمن بنودا حول رؤية المعارضة بأطيافها المختلفة لمستقبل مصر.

التفاصيل
  • وقال علي إنه سيعرض الوثيقة على الشعب المصري لأخذ رأيه حولها وبذلك يصبح شريكا في صناعة القرار وبناء بلده، على حد وصفه.
  • أثار ظهور محمد علي قبل شهور ردود فعل واسعة في مصر إثر اتهامات فساد وجهها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
  • ووجدت دعوة وجهها علي للتظاهر في سبتمبر/أيلول الماضي استجابة قوية وشهدت مصر مظاهرات نادرة ضد السيسي منذ توليه مقاليد السلطة في عام 2014.
  • اعتقلت سلطات الأمن المصرية خلال تلك المظاهرات الآلاف، واتخذت الحكومة المصرية إجراءات متعلقة بالسلع التموينية وتوزيعها قالت إنها لرفع المعاناة عن الشعب.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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