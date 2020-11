شاهد: حيلة فتاة لفضح معسكرات احتجاز مسلمي الإيغور بالصين

حظر تطبيق "تيك توك" الصيني، حساب فتاة أمريكية تحدثت في مقطع فيديو، حظي بانتشار واسع، عن معسكرات الاعتقال وانتهاكات السلطات الصينية بحق مسلمي الإيغور.

وتحدثت الفتاة وتدعى فيروزا عزيز (17 عامًا) في بداية الفيديو عن نصائح الجمال، لكن سرعان ما تغير نمط حديثها، وطلبت من مشاهديها زيادة الوعي بما وصفته بـ محرقة "هولوكوست أخرى" تقوم بها السلطات الصينية في حق المسلمين الإيغور، لا يمكن السكوت عليها.

China is scared of the truth spreading. Let’s keep scaring them and spread the truth. Save the Muslims #chineseholocaust #muslim pic.twitter.com/GbreNFWBEc

— Feroza Aziz (@ferozaazizz) November 25, 2019