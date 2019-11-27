اليمن.. التحالف يفرج عن 200 أسير حوثي ودعوات أممية لمنع التصعيد

أعلن التحالف بقيادة السعودية، الثلاثاء، إطلاق سراح 200 أسير من الحوثيين، وتسيير رحلات من مطار صنعاء لنقل الجرحى، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
جاء ذلك، بالتزامن مع ترحيب الحوثيين بالخطوة، فيما دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف، للامتناع عن أي تصعيد قد يؤثر على اتفاقيات التهدئة في محافظة الحديدة غربي اليمن.
نرحب بالخطوة التي اعلنها التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه اليوم
وندعوهم إلى إيقاف التعذيب والتعسفات حتى إخراج جميع الاسرى والمحتجزين لدى التحالف.
كما ندعوا لترتيب إستقبال جماهيري لهؤلاء الابطال عند وصولهم إلى أرض الوطن الغالي إن شاء الله
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 26, 2019
نأمل أن تكون القوائم المسلمة بكشوفات ال٢٠٠ هي ممن شملتهم مفاوضات استكهولم وليس أشخاص مسجونين على قضايا شخصية بسبب مخالفات في الاقامة أو أي شيء آخر
كما تم الإفراج عن البعض في سنوات سابقة لحالات اشتباه أو قضايا شخصيه
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 26, 2019
غارات جوية في #الحديدة تعكر صفو الهدوء النسبي الذي ساد بعد إنشاء نقاط المراقبة — والأمم المتحدة تحث على الاسترشاد بروح وأحكام #اتفاق_استكهولم@OSE_Yemen | @UNinYE
تفاصيل ما جاء على لسان رئيس بعثة (أونمها) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، أبهيجيت غوها👇:https://t.co/ESCHX6n9A0
— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) November 26, 2019