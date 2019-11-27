اليمن.. التحالف يفرج عن 200 أسير حوثي ودعوات أممية لمنع التصعيد

أعلن التحالف بقيادة السعودية، الثلاثاء، إطلاق سراح 200 أسير من الحوثيين، وتسيير رحلات من مطار صنعاء لنقل الجرحى، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك، بالتزامن مع ترحيب الحوثيين بالخطوة، فيما دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف، للامتناع عن أي تصعيد قد يؤثر على اتفاقيات التهدئة في محافظة الحديدة غربي اليمن.

التفاصيل

أوضح التحالف في بيان، أنه سيخفف القيود على المجال الجوي اليمني، ويسمح برحلات جوية تنطلق من صنعاء، لنقل الجرحى إلى الخارج.

المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، ذكر أن إطلاق سراح الحوثيين أبرم لإحراز تقدم في اتفاق استوكهولم، واتفاقيات تبادل الأسرى.

رحبت جماعة الحوثي بخطوة التحالف، وحثت على إيقاف التعذيب وإخراج جميع الأسرى والمحتجزين لدى التحالف.

جماعة الحوثي عبرت عن أملها في أن يكون الأسرى ممن شملتهم مفاوضات استوكهولم، وليسوا مسجونين في قضايا شخصية لمخالفات الإقامة أو ما شابه ذلك.

كان الحوثيون، قد أطلقوا سراح 350 أسيرًا للتحالف، في سبتمبر/أيلول الماضي، وعرضوا وقف الهجمات على السعودية، إذا أوقفت قصفها لليمن.

عقد اتفاق استوكهولم، في ديسمبر/كانون الأول 2018، بالسويد، ويتعلق بآلاف المحتجزين، لكنه تعطل عقب توتر بين الأطراف المتحاربة.

نرحب بالخطوة التي اعلنها التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه اليوم

وندعوهم إلى إيقاف التعذيب والتعسفات حتى إخراج جميع الاسرى والمحتجزين لدى التحالف.

كما ندعوا لترتيب إستقبال جماهيري لهؤلاء الابطال عند وصولهم إلى أرض الوطن الغالي إن شاء الله — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 26, 2019

نأمل أن تكون القوائم المسلمة بكشوفات ال٢٠٠ هي ممن شملتهم مفاوضات استكهولم وليس أشخاص مسجونين على قضايا شخصية بسبب مخالفات في الاقامة أو أي شيء آخر

كما تم الإفراج عن البعض في سنوات سابقة لحالات اشتباه أو قضايا شخصيه — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 26, 2019

دعوات لتجنب التصعيد

دعت الأمم المتحدة، جميع الأطراف، للامتناع عن أي تصعيد قد يؤثر على اتفاقيات التهدئة في محافظة الحديدة غربي اليمن.

جاء ذلك في بيان، أصدره رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أبهيجيت غوها"، معربًا عن قلقه من تصاعد العنف في الحديدة ومحيطها.

الإثنين الماضي، أعلن الحوثيون تنفيذ عملية بالطائرات المسيرة والصواريخ، أدت لمقتل وإصابة نحو 350 جنديًا للتحالف بينهم سعوديون وإماراتيون.

في المقابل، شنت مقاتلات التحالف غارات جوية على مواقع الحوثيين في الحديدة والساحل الغربي.

الأمم المتحدة، اعتبرت أن الزيادة في عدد الغارات الجوية، تتناقض بشكل واضح مع الهدوء النسبي بعد إنشاء نقاط المراقبة.

المسؤول الأممي، حث جميع الأطراف على استخدام آلية للتهدئة، ودعم الجهود المستمرة للحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار.

غارات جوية في #الحديدة تعكر صفو الهدوء النسبي الذي ساد بعد إنشاء نقاط المراقبة — والأمم المتحدة تحث على الاسترشاد بروح وأحكام #اتفاق_استكهولم@OSE_Yemen | @UNinYE

تفاصيل ما جاء على لسان رئيس بعثة (أونمها) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، أبهيجيت غوها👇:https://t.co/ESCHX6n9A0 — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) November 26, 2019

خلفيات