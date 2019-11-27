اللجنة القضائية بالكونغرس تطلب حضور ترمب أولى جلساتها

من المتوقع أن تكشف لجنة المخابرات بمجلس النواب، التي تقود تحقيق المساءلة في تعاملات ترمب مع أوكرانيا على مدى أسابيع من خلال الشهادات في جلسات سرية وأخرى علنية تقريرًا رسميًا مشفوعًا بالأدلة بعد فترة قصيرة من عودة المشرعين إلى الكونغرس في الثالث من ديسمبر.
ستستخدم اللجنة القضائية التقرير، لبحث الاتهامات الرسمية التي يمكن أن توصي بها للتصويت عليها في جلسة لجميع أعضاء مجلس النواب في منتصف ديسمبر.
أمهلت اللجنة، ترمب حتى الساعة السادسة مساء يوم الأحد (2300 بتوقيت غرينتش) لإبلاغ اللجنة بما إذا كان سيحضر الجلسة ولأن يوضح من سيكون محاميه، ولم يعلق البيت الأبيض.
أبلغ النائب جيرولد نادلر، الرئيس الديمقراطي للجنة القضائية، ترمب في خطاب بأنه يذكّره بأن قواعد اللجنة تتيح له حضور الجلسة وتتيح لفريقه القانوني استجواب الشهود.
سيحضر الجلسة المقرر أن تبدأ في الساعة العاشرة صباحا (1500 بتوقيت غرينتش) خبراء قانونيون، لم يتم الكشف عن هوياتهم بعد، كشهود.
قال نادلر في بيان "الرئيس لديه الاختيار.. بوسعه أن يغتنم هذه الفرصة لأن يكون له تمثيل في جلسات المساءلة، أو يمكنه التوقف عن الشكوى من العملية"، وأعرب عن أمله " أن يختار المشاركة".
يركز تحقيق المساءلة على ما إذا كان ترمب استغل سلطاته للضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن بالإضافة إلى التحقيق في نظرية لا تستند إلى أساس بأن أوكرانيا وليس روسيا هي من تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.
ترمب ينفي
من جانبه نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن يكون قد أصدر توجيهات إلى محاميه الشخصي رودي جولياني للذهاب إلى أوكرانيا، بحثًا عن معلومات تضر بمنافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة في 2020، جو بايدن.
ترمب قال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز يوم الثلاثاء" لا، أنا لم أوجهه، ولكنه محارب.. إنه محارب"، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء.
بسؤاله عما كان يفعله جولياني في أوكرانيا، قال ترمب" عليك أن تسأل رودي جولياني" وأضاف" رودي لديه عملاء آخرون غيري، وقد أدى الكثير من الأعمال في أوكرانيا على مدار سنوات".
جولياني قال إنه أجرى تحقيقًا في الفساد وفي تواطؤ محتمل في أوكرانيا في إطار دوره كمحامي دفاع محاولا تبرئة ترمب.
التحقيق يركز على مكالمة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي طلب خلالها ترمب من زيلينسكي فتح تحقيق فساد مع بايدن، الأوفر حظًا لنيل ترشيح الديمقراطيين لمنافسة ترمب في انتخابات الرئاسة ومع نجله هنتر الذي عمل لحساب شركة طاقة أوكرانية خلال تولي والده منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما.
قال مساعد بالحزب الديمقراطي إن اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي ستعقد أولى جلساتها بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترمب في الرابع من ديسمبر/كانون الأول وإن الشهود سيكونون من خبراء في مجال القانون.
رفض المساعد التعليق عما إذا كانت اللجنة القضائية تتوقع أن تحصل قبل انعقاد الجلسة على تقرير بشأن التحقيق الذي قادته لجنة المخابرات في تعاملات إدارة ترمب مع أوكرانيا.