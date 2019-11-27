اللجنة القضائية بالكونغرس تطلب حضور ترمب أولى جلساتها

دعت اللجنة القضائية بمجلس النواب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لحضور أولى جلساتها بشأن مساءلته والمقرر أن تنعقد في الرابع من ديسمبر/كانون الأول.

وتبدأ بهذه الجلسة، مرحلة جديدة في التحقيق الذي قد يفضي إلى توجيه اتهامات رسمية للرئيس الأمريكي في غضون أسابيع، في حين أن ترمب ليس ملزمًا بحضور الجلسة.

لكن الخطوة تسمح له ولفريقه القانوني بالاطلاع على إجراءات المساءلة في الكونغرس، التي وصفها، وجمهوريون آخرون بأنها غير منصفة لأسباب منها أن البيت الأبيض لم يتمكن من استدعاء الشهود أو استجوابهم.

“Democrats committed to impeaching Trump for no reason.” Will backfire into big 2020 Victory for Republicans! @IngrahamAngle — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 26, 2019

جلسات سرية وعلنية

من المتوقع أن تكشف لجنة المخابرات بمجلس النواب، التي تقود تحقيق المساءلة في تعاملات ترمب مع أوكرانيا على مدى أسابيع من خلال الشهادات في جلسات سرية وأخرى علنية تقريرًا رسميًا مشفوعًا بالأدلة بعد فترة قصيرة من عودة المشرعين إلى الكونغرس في الثالث من ديسمبر.

ستستخدم اللجنة القضائية التقرير، لبحث الاتهامات الرسمية التي يمكن أن توصي بها للتصويت عليها في جلسة لجميع أعضاء مجلس النواب في منتصف ديسمبر.

أمهلت اللجنة، ترمب حتى الساعة السادسة مساء يوم الأحد (2300 بتوقيت غرينتش) لإبلاغ اللجنة بما إذا كان سيحضر الجلسة ولأن يوضح من سيكون محاميه، ولم يعلق البيت الأبيض.

أبلغ النائب جيرولد نادلر، الرئيس الديمقراطي للجنة القضائية، ترمب في خطاب بأنه يذكّره بأن قواعد اللجنة تتيح له حضور الجلسة وتتيح لفريقه القانوني استجواب الشهود.

سيحضر الجلسة المقرر أن تبدأ في الساعة العاشرة صباحا (1500 بتوقيت غرينتش) خبراء قانونيون، لم يتم الكشف عن هوياتهم بعد، كشهود.

قال نادلر في بيان "الرئيس لديه الاختيار.. بوسعه أن يغتنم هذه الفرصة لأن يكون له تمثيل في جلسات المساءلة، أو يمكنه التوقف عن الشكوى من العملية"، وأعرب عن أمله " أن يختار المشاركة".

يركز تحقيق المساءلة على ما إذا كان ترمب استغل سلطاته للضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن بالإضافة إلى التحقيق في نظرية لا تستند إلى أساس بأن أوكرانيا وليس روسيا هي من تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

ترمب ينفي