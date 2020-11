اللجنة القضائية بالكونغرس تطلب حضور ترمب أولى جلساتها

دعت اللجنة القضائية بمجلس النواب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لحضور أولى جلساتها بشأن مساءلته والمقرر أن تنعقد في الرابع من ديسمبر/كانون الأول.

وتبدأ بهذه الجلسة، مرحلة جديدة في التحقيق الذي قد يفضي إلى توجيه اتهامات رسمية للرئيس الأمريكي في غضون أسابيع، في حين أن ترمب ليس ملزمًا بحضور الجلسة.

لكن الخطوة تسمح له ولفريقه القانوني بالاطلاع على إجراءات المساءلة في الكونغرس، التي وصفها، وجمهوريون آخرون بأنها غير منصفة لأسباب منها أن البيت الأبيض لم يتمكن من استدعاء الشهود أو استجوابهم.

“Democrats committed to impeaching Trump for no reason.” Will backfire into big 2020 Victory for Republicans! @IngrahamAngle

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 26, 2019