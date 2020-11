إيران.. إعلان حصيلة الاحتجاجات وخامنئي يصفها بالمؤامرة الخطيرة

كشف مسؤولون إيرانيون عن حصيلة الاحتجاجات، التي جرت في إيران خلال الأسابيع الماضية، ضد رفع أسعار البنزين في البلاد.

وتحدث وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا فضلي، اليوم الأربعاء، عن تعرض مئات البنوك والمقار الحكومية للحرائق، خلال الاحتجاجات في إيران.

بدوره كشف المسؤول لدى البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، عن اعتقال السلطات الإيرانية لـ 7 آلاف شخص شاركوا في الاحتجاجات.

ولم تقدم إيران أي إحصائيات محددة عن أعداد الموقوفين، فيما دعا حسيني لانتظار إعلان الجهات الرسمية في إيران عن الأعداد النهائية.

Last week, I asked the courageous Iranian people to send us evidence documenting the regime’s violent crackdown of #IranProtests. So far, we received nearly 20,000 messages. The U.S. already took action against Iran’s Disinformation Minister. More sanctions are coming. pic.twitter.com/USeOpdJC9A

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 26, 2019