إدانة واستهجان لزيارة وفد إعلامي عربي لإسرائيل

دان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين زيارة وفد إعلامي ومدونين من دول عربية لدولة الاحتلال الإسرائيلي بدعوة من وزارة خارجيته.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت عبر صفحتها الرسمية على تويتر "إسرائيل بالعربية"، إنها استضافت وفدا إعلاميا ومدونين من دول عربية، بينها دول من الخليج (لم تسمها)، ومن العراق أيضًا.

وقالت إنهم قاموا بجولة سياحية وثقافية، واطلعوا على مشروع السكك الحديدية الذي تنوي إسرائيل إنشاءه للربط مع دول المنطقة، منوهة إلى أن استضافة هذا الوفد جاء في إطار منح الفرصة للصحفيين "للتعرف المباشر على المجتمع الإسرائيلي المتنوع".

إستضافت وزارة الخارجية الإسرائيلية وفداً إعلاميا ومدونين من دول عربية منها دول الخليج والعراق، وهذا من أجل منح الفرصة للصحفيين الذين ينحدر بعضهم من دول لا تقيم إسرائيل معها علاقات رسمية، التعرف المباشر على المجتمع الإسرائيلي المتنوع ومناظر إسرائيل المختلفة. pic.twitter.com/oWkY3mH9et — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 26, 2019

وأعرب المنتدى في بيان له، اليوم الأربعاء، عن أسفه البالغ لزيارة وفد يضم إعلاميين ونشطاء من ‎دول عربية عدة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، "في أبشع صور التنكر للدم الفلسطيني ولحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته".

وأضاف البيان أن هذه الزيارة بمثابة "طعنة نجلاء لصدور الأسرى القابعين في سجون الاحتلال ودون أدنى اعتبار للموقف الأصيل للشعوب العربية والإسلامية الرافض للتطبيع مع كيان الاحتلال".

وأكد البيان أن الزيارة "المشؤومة" تمثل انقلابًا على دور الدعم والمناصرة المنشود لحقوق الشعب الفلسطيني، وتعدُّ انحيازًا سافرًا إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المنتدى إن "هذه الزيارة ستقدم الخدمات المجانية للاحتلال وكضوء أخضر لمواصلة انتهاكاته وجرائمه بحق البشر والشجر والحجر في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وجدد رفضه المطلق لكل صور التطبيع الإعلامي مع الاحتلال الإسرائيلي، مطالبًا "النقابات والاتحادات الصحفية بضرورة اتخاذ إجراءات عملية بحق كل من يتجرأ على تجميل صورة الاحتلال الإسرائيلي البشع الذي ولغ في دماء الأبرياء ومازال يرتكب الجرائم تلو الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل إلا من إرادته وإيمانه بحقه".

ودعا المنتدى وسائل الإعلام العربية إلى التصدي لمحاولات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ومواجهة ذلك بإصرار وعزيمة، "من خلال لفظ كل من تسول له نفسه الاصطفاف إلى جانب عدو الأمة العربية والإسلامية بمسميات براقة وغارقة في الوهم والتيه، وبعيدة كل البعد عن حقوق الشعب الفلسطيني".