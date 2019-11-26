وزير أمريكي: ترمب "اختاره الله" وكذلك أوباما

قال وزير الطاقة الأمريكي إن الرئيس الحالي اختاره الله، مثل سلفه الديموقراطي السابق باراك أوباما، مع أن دونالد ترمب أكد أنه كان يمزح عندما قال أنه "مختار" من الله.

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الوزير ريك بيري قال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أمس، "هل تعرفون باراك أوباما لا يصبح رئيسًا للبلاد لو لم يشأ الله ذلك. والأمر ينطبق على دونالد ترمب".

كان ترمب وصف نفسه في مؤتمر صحفي بأنه "مختار" من الله لخوض حرب تجارية مع الصين. وأكد بعد ذلك أنه كان يمزح وهاجم وسائل الإعلام التي تعاملت مع التصريح بجدية.

في إشارة إلى هذه الحادثة، نقل بيري المسيحي المؤمن، مضمون حوار أجراه مؤخرا مع الرئيس الجمهوري. وصرح بأنه أوضح لترمب "أعرف أن الناس قالوا إنك ذكرت أنك مختار. وأنا قلت إذا كنت مسيحيًا مؤمنًا، فإنك تدرك خطة الله للذين يحكمون ويحاكموننا في هذا العالم".

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد رد خلال زيارة لإسرائيل، على سؤال عن إمكانية أن يكون ترمب اختير "للمساعدة على إنقاذ الشعب اليهودي في مواجهة التهديد الإيراني". وقال "كمسيحي، أؤمن بالتأكيد أن هذا ممكن".

وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري (رويترز)

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