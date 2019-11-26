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سياسة|الولايات المتحدة

وزير أمريكي: ترمب "اختاره الله" وكذلك أوباما

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
26/11/2019

قال وزير الطاقة الأمريكي إن الرئيس الحالي اختاره الله، مثل سلفه الديموقراطي السابق باراك أوباما، مع أن دونالد ترمب أكد أنه كان يمزح عندما قال أنه "مختار" من الله.

التفاصيل
  • الوزير ريك بيري قال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أمس، "هل تعرفون باراك أوباما لا يصبح رئيسًا للبلاد لو لم يشأ الله ذلك. والأمر ينطبق على دونالد ترمب".
  • كان ترمب وصف نفسه في مؤتمر صحفي بأنه "مختار" من الله لخوض حرب تجارية مع الصين. وأكد بعد ذلك أنه كان يمزح وهاجم وسائل الإعلام التي تعاملت مع التصريح بجدية.
  • في إشارة إلى هذه الحادثة، نقل بيري المسيحي المؤمن، مضمون حوار أجراه مؤخرا مع الرئيس الجمهوري. وصرح بأنه أوضح لترمب "أعرف أن الناس قالوا إنك ذكرت أنك مختار. وأنا قلت إذا كنت مسيحيًا مؤمنًا، فإنك تدرك خطة الله للذين يحكمون ويحاكموننا في هذا العالم".
  • كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد رد خلال زيارة لإسرائيل، على سؤال عن إمكانية أن يكون ترمب اختير "للمساعدة على إنقاذ الشعب اليهودي في مواجهة التهديد الإيراني". وقال "كمسيحي، أؤمن بالتأكيد أن هذا ممكن".
     

    وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري (رويترز)
خلفيات
  • ورد اسم الوزير بيري مرارًا كشاهد في التحقيق الذي يجري في إطار إجراءات عزل ترمب التي يقوم بها الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي.
  • رأى بيري أن ترمب سيخرج من هذه القضية الاستثنائية بدون أن تتم إقالته. وقال "إنه فرد استثنائي".
  • كان ترمب قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول رحيل بيري في نهاية العام الجاري، مشيدًا "بالعمل المميز" الذي قام به.
  • مع ذلك، لا يرتبط الرجلان بعلاقة جيدة. فقد وصف حاكم تكساس السابق والمرشح الذي هزم في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في 2012 و2016 خصمه ترمب في 2015 بأنه "سرطان للتيار المحافظ".
المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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