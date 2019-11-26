ليبيا.. وفد أمريكي يجتمع بحفتر لبحث وقف الهجوم على طرابلس

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن مسؤولين أمريكيين اجتمعوا يوم الأحد باللواء المتقاعد خليفة حفتر في ظل سعي واشنطن للضغط عليه لإنهاء هجومه على العاصمة الليبية طرابلس.

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الوزارة قالت في بيان، الإثنين، إن حفتر وأعضاء الوفد الأمريكي ناقشوا "الخطوات الرامية لوقف القتال وتحقيق حل سياسي للصراع الليبي". ولم يذكر البيان مقر انعقاد الاجتماع.

الوفد الأمريكي ضم نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي فيكتوريا كوتس، والسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند.

البيان أضاف "شدد المسؤولون على دعم الولايات المتحدة الكامل لسيادة ووحدة الأراضي الليبية وعبروا عن قلقهم الشديد بشأن استغلال روسيا للصراع على حساب الشعب الليبي".

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد دعت حفتر في 14 نوفمبر/تشرين الثاني إلى إنهاء هجومه وذلك عقب زيارة قام بها وزراء من حكومة طرابلس إلى واشنطن.

الخارجية الأمريكية قالت في البيان: تبنى هذه المناقشات الصريحة على المحادثات التي جرت مؤخرا مع مسؤولين من (حكومة) طرابلس بهدف تأسيس قاعدة مشتركة للتقدم بين الطرفين في القضايا المثيرة للانقسام وفي سياق التحرك نحو وقف إطلاق النار.

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