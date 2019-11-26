ليبيا.. وفد أمريكي يجتمع بحفتر لبحث وقف الهجوم على طرابلس

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن مسؤولين أمريكيين اجتمعوا يوم الأحد باللواء المتقاعد خليفة حفتر في ظل سعي واشنطن للضغط عليه لإنهاء هجومه على العاصمة الليبية طرابلس.
التفاصيل
- الوزارة قالت في بيان، الإثنين، إن حفتر وأعضاء الوفد الأمريكي ناقشوا "الخطوات الرامية لوقف القتال وتحقيق حل سياسي للصراع الليبي". ولم يذكر البيان مقر انعقاد الاجتماع.
- الوفد الأمريكي ضم نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي فيكتوريا كوتس، والسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند.
- البيان أضاف "شدد المسؤولون على دعم الولايات المتحدة الكامل لسيادة ووحدة الأراضي الليبية وعبروا عن قلقهم الشديد بشأن استغلال روسيا للصراع على حساب الشعب الليبي".
- كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد دعت حفتر في 14 نوفمبر/تشرين الثاني إلى إنهاء هجومه وذلك عقب زيارة قام بها وزراء من حكومة طرابلس إلى واشنطن.
- الخارجية الأمريكية قالت في البيان: تبنى هذه المناقشات الصريحة على المحادثات التي جرت مؤخرا مع مسؤولين من (حكومة) طرابلس بهدف تأسيس قاعدة مشتركة للتقدم بين الطرفين في القضايا المثيرة للانقسام وفي سياق التحرك نحو وقف إطلاق النار.
خلفيات
- تشن قوات حفتر منذ أبريل/نيسان الماضي هجومًا على العاصمة الليبية طرابلس التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، فيما تسعى واشنطن للضغط على حفتر لوقف هذا الهجوم.
- يقول دبلوماسيون ومسؤولون في طرابلس إن حفتر يحظى بدعم مصر والإمارات فضلا عن مرتزقة روس في الآونة الأخيرة.
- كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد التقى نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، الجمعة؛ حيث بحث الجانبان الوجود الروسي في ليبيا والحاجة الملحة لخفض التصعيد، واللجوء للحل السياسي.
- نفت روسيا مؤخرا تقارير صحفية عن وصول نحو 200 من المرتزقة في الأشهر المنصرمة إلى ليبيا حيث تحوم شبهات حول دعم موسكو لقوات حفتر، من خلال مقاتلي شركة روسية خاصة رئيسها صديق شخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.