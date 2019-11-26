غارات مجهولة شرق حلب وأردوغان يلمح لاستئناف "نبع السلام"

قتل ثلاثة أشخاص وفقد آخر، بقصف جوي، الإثنين، نفذه طيران حربي مجهول الهوية في منطقة الباب الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال سوريا.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن عملية نبع السلام العسكرية في شرق الفرات بالشمال السوري، ليست محددة بمدة معينة، ولا تخضع لأي جدول زمني.

قصف مجهول

قصفت طائرات حربية مجهولة الهوية، مواقع لتكرير النفط قرب قرية ترحين في منطقة الباب بريف حلب الشرقي.

لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن القصف، لكن إحدى الوكالات الروسية غير الرسمية (سبوتنيك)، قالت إن الطائرات أمريكية من طراز إف 16.

تنتشر مصانع بدائية (حراقات) لتكرير النفط، بشكل واسع في ريفي حلب الشمالي والشرقي، وتتركز بين مدن إعزاز والباب وجرابلس شرق حلب.

تخضع المنطقة لسيطرة فصائل المعارضة السورية، وسيطرت عليها بمساندة القوات التركية قبل سنوات، عقب عملية أطلقت عليها درع الفرات.

نبع السلام

أردوغان أكد في تصريح صحفي، أن عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، ليست مقيدة بجدول زمني محدد.

أردوغان: القوات المشاركة في "نبع السلام"، (الجيش التركي وفصائل سورية معارضة) تمكنت من قتل وجرح واعتقال 1230 "إرهابيًا" منذ انطلاق العملية.

كانت وكالة رويترز، قد نقلت عن مصدر أمني لم تسمه، قوله إن تركيا لن تستأنف هجومها العسكري في شمال سوريا.

المصدر أضاف أن تركيا ملتزمة بالاتفاقيات التي أبرمتها، لكنها ترد على هجمات وحدات حماية الشعب الكردية، ضمن إطار الدفاع عن النفس.

اتهمت أنقرة سابقا كلاً من روسيا والولايات المتحدة بعد التزامهما بالاتفاق، وهددت بشن عملية جديدة لحماية المنطقة الآمنة على حدودها.

توصلت تركيا إلى اتفاقين منفصلين مع موسكو وواشنطن الشهر الماضي، لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الآمنة.

فيديو يوثق غارات جوية روسية استهدفت حراقات نفطية في قرية ترحين بريف مدينة الباب شمالي حلب أدت لسقوط قتلى وجرحى من عمال الحراقات بالإضافة لقصف حراقات نفطية وصهاريج في قرية الكوسا بريف مدينة جرابلس شرق حلب. pic.twitter.com/OvHFjkhiBR — Osama Mohammed Ali (@osama_sy87) November 25, 2019

ممر للسلام