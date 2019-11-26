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سياسة

حماس تسلم موافقتها المكتوبة على إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية

إسماعيل هنية، رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس
إسماعيل هنية، رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس
26/11/2019

سلمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الثلاثاء موافقتها المكتوبة على إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية إلى لجنة الانتخابات المركزية.

التفاصيل
  • رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، عقب لقائه رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر في غزة، قال إنه سلم ناصر رسالة مكتوبة من الحركة توافق فيها على إجراء الانتخابات.
  • قال هنية إن حماس تتطلع إلى الانتخابات بوصفها وسيلة للخروج من المأزق الفلسطيني الراهن ولإنهاء الانقسام الداخلي وتأسيس نظام فلسطيني قائم على الشراكة.
  • كانت حماس قد أعلنت ظهر اليوم الثلاثاء إرجاء تسليم موقفها المكتوب بشأن الموافقة على إجراء الانتخابات العامة إلى لجنة الانتخابات المركزية "رفضا واستنكارا لجريمة السلطة الفلسطينية بفض اعتصام أسرى محررين في رام الله" احتجاجا على قطع رواتبهم الليلة الماضية.
خلفيات
  • أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم الخميس الماضي، أن الرئيس محمود عباس دعا إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية واستلم ردا من 14 فصيلا وافقوا على الانتخابات، بانتظار الرد الرسمي المكتوب من حماس.
  • أجريت أخر انتخابات عامة فلسطينية عام 2006 وفازت فيها حماس بأغلبية برلمانية، وسبق ذلك بعام فوز عباس بانتخابات رئاسية.
  • يؤمل أن يشكل إجراء الانتخابات مدخلا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 على أثر سيطرة حماس على قطاع غزة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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