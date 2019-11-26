بومبيو يدعو مصر إلى احترام حرية الصحافة

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السلطات في مصر إلى احترام حرية الصحافة، إثر اقتحام سلطات الأمن المصرية لموقع مدى مصر بعد نشر تقرير عن استبعاد نجل الرئيس المصري من المخابرات.

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جاءت دعوة بومبيو في مؤتمر صحفي كرر فيه انتقاداته الشديدة لحملة إيران ضد المتظاهرين والقيود المفروضة على الإنترنت.

بومبيو: في إطار علاقاتنا الاستراتيجية الطويلة مع مصر، نواصل التأكيد على الأهمية الأساسية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة إلى مجتمع مدني قوي.

بومبيو: ندعو الحكومة المصرية إلى احترام حرية الصحافة والإفراج عن الصحفيين.

السفارة الأمريكية بالقاهرة، كتبت على تويتر: نواصل التأكيد على الأهمية الجوهرية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العالمية والحاجة إلى مجتمع مدني قوي. ويشمل ذلك احترام حرية الصحافة والإفراج عن أي صحفي يتعرض للسجن نتيجة للتعبير عن آرائه المعارضة.

نواصل التأكيد على الأهمية الجوهرية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العالمية والحاجة إلى مجتمع مدني قوي. ويشمل ذلك احترام حرية الصحافة والإفراج عن أي صحفي يتعرض للسجن نتيجة للتعبير عن آرائه المعارضة. — U.S. Embassy Cairo (@USEmbassyCairo) November 27, 2019

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