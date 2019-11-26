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سياسة

بومبيو يدعو مصر إلى احترام حرية الصحافة

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
26/11/2019

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السلطات في مصر إلى احترام حرية الصحافة، إثر اقتحام سلطات الأمن المصرية لموقع مدى مصر بعد نشر تقرير عن استبعاد نجل الرئيس المصري من المخابرات.

التفاصيل
  • جاءت دعوة بومبيو في مؤتمر صحفي كرر فيه انتقاداته الشديدة لحملة إيران ضد المتظاهرين والقيود المفروضة على الإنترنت.
  • بومبيو: في إطار علاقاتنا الاستراتيجية الطويلة مع مصر، نواصل التأكيد على الأهمية الأساسية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة إلى مجتمع مدني قوي.
  • بومبيو: ندعو الحكومة المصرية إلى احترام حرية الصحافة والإفراج عن الصحفيين.
  • السفارة الأمريكية بالقاهرة، كتبت على تويتر: نواصل التأكيد على الأهمية الجوهرية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العالمية والحاجة إلى مجتمع مدني قوي. ويشمل ذلك احترام حرية الصحافة والإفراج عن أي صحفي يتعرض للسجن نتيجة للتعبير عن آرائه المعارضة.

خلفيات
  • داهم رجال أمن في ملابس مدنية الأحد مقر موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل واعتقلت ثلاثة صحفيين ثم أفرج عنهم لاحقا.
  • الموقع الإلكتروني نشر تقريرا إخباريا استند فيه لمصدرين قالا إنهما في جهاز المخابرات العامة عن استبعاد محمود السيسي، نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من جهاز المخابرات العامة.
  • الموقع الإلكتروني قال إن الاستبعاد جاء في شكل إرسال محمود السيسي لمهمة عمل طويلة إلى روسيا بسبب "اتخاذه قرارات أضرت بوضع والده في الحكم".
  • كما اعتقلت قوات الأمن الصحفي في الموقع شادي زلط فجر السبت من منزله قبل أن تفرج عنه لاحقا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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