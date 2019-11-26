النيابة المصرية: موقع "مدى مصر" أنشأه "الإخوان"

قالت النيابة العامة المصرية، الإثنين، إنها أذنت بتفتيش مقر الموقع الإلكتروني المعروف باسم "مدى مصر" الإخباري لأنه موقع أنشأه الإخوان لنشر الشائعات، على حد وصفها.

السلطات أطلقت سراح الصحفيين

أمس الأحد، قال موقع مدى مصر إن قوات الأمن اقتحمت مقره في العاصمة المصرية واحتجزت الصحفيين والعاملين في المقر بداخله، بعد نشر تقرير عن استبعاد نجل الرئيس المصري من المخابرات العامة.

موقع "مدى مصر" الإلكتروني الإخباري قال، أمس الأحد، إن السلطات المصرية أطلقت سراح رئيسة تحريره لينا عطا الله، بجانب 3 من صحفييه.

الموقع أوضح عبر حسابيه الرسمييّن بـ"توتير" و"فيسبوك"، أنه تم "إطلاق سراح لينا عطا الله ومحمد حمامة ورنا ممدوح، الصحفيين بالموقع من قسم شرطة الدقي (غرب القاهرة)"، بعد نحو ساعة من إعلان الموقع توقيف الثلاثة.

كما أكد إطلاق سراح الصحفي شادي زلط، الذي قال إنه تم توقيفه السبت.

وعرف موقع "مدى مصر" بتحقيقات عن الفساد والقضايا الأمنية.

وكان فريق من قناة فرانس 24 في مقر الموقع الإخباري لإجراء مقابلة مع رئيسة التحرير بشأن توقيف الصحفي شادي زلط، واحتجز الفريق في المكتب.

وقال اريك دو لافارين أحد الصحفيين العاملين، لفرانس برس "كان الشرطيون في المكتب حين وصلنا إليه" و"سألناهم لماذا يتم احتجازنا لكن لا أحد رد علينا" موضحا أنه اتصل بالسفارة الفرنسية لتفسير الوضع.

ولم يتمكن دبلوماسيان فرنسيان أرسلا إلى المكان من دخوله، لكنهما غادرا، عصر أمس الأحد، مع الصحفيين الفرنسيين.

كما تعذر على محامين دخول المكتب أثناء عملية التفتيش الأمني.