العفو الدولية: مقتل 143 شخصا خلال احتجاجات إيران الأخيرة

كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية، الإثنين، سقوط 143 قتيلًا على الأقل، خلال الاحتجاجات المنددة بارتفاع سعر الوقود في إيران، منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وذكرت المنظمة، ومقرها لندن، أنها وثقت أعداد القتلى، استنادًا إلى تقارير موثوق بها، موضحة أن جميع الوفيات تقريبًا، ناجمة عن استخدام الأسلحة النارية.

ملخص تقرير العفو الدولية

قد تكون أعداد قتلى المتظاهرين أعلى بكثير من الموثقة، والتحقيقات لا تزال مستمرة، حول ما يحصل خلال الاحتجاجات في إيران.

مقاطع الفيديو التي تم التأكد منها، تظهر إطلاق النار عمدًا من قبل قوات الأمن، على متظاهرين غير مسلحين من مسافة قصيرة.

في بعض الحالات، أطلقت قوات الأمن الإيرانية النار على المتظاهرين أثناء فرارهم.

قوات الباسيج والحرس الثوري الإيراني شاركوا في عمليات إطلاق النار، التي تم بعضها من فوق أسطح المنازل.

التقارير الواردة، تؤكد عدم تسليم السلطات الإيرانية، لجثامين المتظاهرين القتلى إلى ذويهم، وأنه تم نقلها لأماكن مجهولة.

تدعو المنظمة، المجتمع الدولي إلى إدانة استعمال إيران، للقوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتطالب بمحاسبة المتورطين.

ترفض الحكومة الإيرانية، بيانات منظمة العفو الدولية، وتقول إنها مجرد "تكهنات"، وتتبنى نظرية تعرضها لمؤامرة خارجية.

أظهرت لقطات عديدة، في مواقع التواصل، عمليات هجوم للشرطة على متظاهرين، وإطلاق نار على حشود ضخمة من المحتجين.

We call on the international community to denounce the intentional lethal use of force by Iranian security forces that has resulted in killings of at least 143 protesters since demonstrations broke out. https://t.co/OK8ZxvYA2f — Amnesty International (@amnesty) November 25, 2019

مسيرة مؤيدة

في طهران، تجمع الآلاف من أنصار الحكومة الإيرانية، في ميدان بالعاصمة طهران، لإدانة ما تصفه السلطات "أعمال الشغب".

لوح المؤيدون بالعلم الإيراني، ورفعوا لافتات كتب عليها "الموت لأمريكا"، ووصلوا في مسيرتهم إلى ميدان انقلاب في طهران.

وجهت السلطات برسالة نصية، إلى الإيرانيين، دعوات للمشارك في مسيرة الأحد المؤيدة، وسط انقطاع للإنترنت منذ بدء الاضطرابات.

لكن مواقع عدة، أفادت مؤخرًا بعودة الاتصالات إلى معظم أنحاء إيران، باستثناء شبكات الهاتف المحمول الخاصة.

140+ Iranian protesters have been killed in 5 days. Iranian security forces shot unarmed people on streets, from rooftops & a helicopter. 1,000+ protesters have been arrested. The internet was blocked to stop the world from seeing this. Watch what's been happening in #Iran. pic.twitter.com/CjA4VnnGY0 — Amnesty International (@amnesty) November 25, 2019

احتجاجات إيران