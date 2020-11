العفو الدولية: مقتل 143 شخصا خلال احتجاجات إيران الأخيرة

كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية، الإثنين، سقوط 143 قتيلًا على الأقل، خلال الاحتجاجات المنددة بارتفاع سعر الوقود في إيران، منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وذكرت المنظمة، ومقرها لندن، أنها وثقت أعداد القتلى، استنادًا إلى تقارير موثوق بها، موضحة أن جميع الوفيات تقريبًا، ناجمة عن استخدام الأسلحة النارية.

We call on the international community to denounce the intentional lethal use of force by Iranian security forces that has resulted in killings of at least 143 protesters since demonstrations broke out. https://t.co/OK8ZxvYA2f

— Amnesty International (@amnesty) November 25, 2019