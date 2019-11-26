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سياسة

العفو الدولية: مقتل 143 شخصا خلال احتجاجات إيران الأخيرة

قوات مكافحة الشغب تطلق الغاز لتفريق المتظاهرين في طهران
قوات مكافحة الشغب تطلق الغاز لتفريق المتظاهرين في طهران
26/11/2019

كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية، الإثنين، سقوط 143 قتيلًا على الأقل، خلال الاحتجاجات المنددة بارتفاع سعر الوقود في إيران، منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وذكرت المنظمة، ومقرها لندن، أنها وثقت أعداد القتلى، استنادًا إلى تقارير موثوق بها، موضحة أن جميع الوفيات تقريبًا، ناجمة عن استخدام الأسلحة النارية.

ملخص تقرير العفو الدولية
  • قد تكون أعداد قتلى المتظاهرين أعلى بكثير من الموثقة، والتحقيقات لا تزال مستمرة، حول ما يحصل خلال الاحتجاجات في إيران.
  • مقاطع الفيديو التي تم التأكد منها، تظهر إطلاق النار عمدًا من قبل قوات الأمن، على متظاهرين غير مسلحين من مسافة قصيرة.
  • في بعض الحالات، أطلقت قوات الأمن الإيرانية النار على المتظاهرين أثناء فرارهم.
  • قوات الباسيج والحرس الثوري الإيراني شاركوا في عمليات إطلاق النار، التي تم بعضها من فوق أسطح المنازل.
  • التقارير الواردة، تؤكد عدم تسليم السلطات الإيرانية، لجثامين المتظاهرين القتلى إلى ذويهم، وأنه تم نقلها لأماكن مجهولة.
  • تدعو المنظمة، المجتمع الدولي إلى إدانة استعمال إيران، للقوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتطالب بمحاسبة المتورطين.
  • ترفض الحكومة الإيرانية، بيانات منظمة العفو الدولية، وتقول إنها مجرد "تكهنات"، وتتبنى نظرية تعرضها لمؤامرة خارجية.
  • أظهرت لقطات عديدة، في مواقع التواصل، عمليات هجوم للشرطة على متظاهرين، وإطلاق نار على حشود ضخمة من المحتجين.

مسيرة مؤيدة
  • في طهران، تجمع الآلاف من أنصار الحكومة الإيرانية، في ميدان بالعاصمة طهران، لإدانة ما تصفه السلطات "أعمال الشغب".
  • لوح المؤيدون بالعلم الإيراني، ورفعوا لافتات كتب عليها "الموت لأمريكا"، ووصلوا في مسيرتهم إلى ميدان انقلاب في طهران.
  • وجهت السلطات برسالة نصية، إلى الإيرانيين، دعوات للمشارك في مسيرة الأحد المؤيدة، وسط انقطاع للإنترنت منذ بدء الاضطرابات.
  • لكن مواقع عدة، أفادت مؤخرًا بعودة الاتصالات إلى معظم أنحاء إيران، باستثناء شبكات الهاتف المحمول الخاصة.

احتجاجات إيران
  • اندلعت الاحتجاجات بمختلف أنحاء إيران، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن رفعت السلطات سعر البنزين في شكل مفاجئ بنسبة تصل إلى 200%.
  • أغلقت الطرق السريعة، وأُحرقت بنوك ومحطات وقود، ونُهبت متاجر بعد أن تحولت التظاهرات إلى العنف، وانتشرت في عشرات المدن والبلدات في أنحاء إيران.
  • ذكرت الحكومة أن رفع أسعار البنزين سيتيح لها دفع مبالغ مالية للمحتاجين في إيران، حيث يعاني كثيرون من صعوبة العيش، منذ فرض عقوبات أمريكية على البلاد.
  • انحازت واشنطن للمحتجين الإيرانيين، في حين أبدت فرنسا وألمانيا قلقهما الشديد من تقارير عن سقوط العديد من القتلى في الاحتجاجات.
  • القيادي في الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، حذر الولايات المتحدة وحلفاءها، من دفع إيران للرد المدمر، على ما ترى أنه دعم هذه الدول "لمثيري الشغب".
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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