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سياسة|مصر

ألمانيا: تواصل سوء أوضاع حرية الصحافة في مصر على نحو مقلق

26/11/2019

أعربت ألمانيا عن قلقها بشأن ما قالت إنه استمرارا لسوء أوضاع حرية الصحافة في مصر، إثر مداهمة سلطات الأمن مقر موقع "مدى مصر" الإلكتروني واعتقال الصحفيين به.

التفاصيل

نشرت الصفحة الرسمية للسفارة الألمانية في القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تصريحات للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين أمس الإثنين.

أبرز ما جاء على لسان المتحدثة
  • إلقاء القبض على صحفيي مدى مصر واقتحام مقر جريدتهم يمثلان من وجهة نظرنا استمرارا لسوء أوضاع حرية الصحافة في مصر على نحو مقلق للغاية.
  • شعرنا بالارتياح عندما أفرج بالأمس عن الصحفيين الأربعة المعتقلين الذين يعملون بهذه الجريدة الإلكترونية المرموقة.
  • أسلوب تعامل السلطات المصرية بحق ممثلي وسائل الإعلام المصريين والأجانب جرى دون سبب واضح، ودون سبب واضح تم حجب صفحة "مدى مصر" على الإنترنت وحجب ما يقرب من ٥٠٠ موقع إلكتروني آخر في مصر.
  • كثيرا ما عبرنا عن قلقنا بشأن أوضاع حرية الصحافة في مصر، ومؤخرا في أثناء إجراءات المراجعة الدولية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان قبل أسبوعين في جنيف.
  • الصحافة الحرة والمتعددة تمثل من وجهة نظرنا أهمية قصوى بالنسبة لصحة وسلامة المجتمعات، حيث أنها تيسر سبل الحوار المجتمعي وتبادل الأفكار وتسهم بذلك أيضا في تعزيز الاستقرار والتنمية بصورة مستديمة، وهو ما نتمناه لمصر.
خلفيات
  • داهم رجال أمن في ملابس مدنية الأحد مقر موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل واعتقلت ثلاثة صحفيين ثم أفرج عنهم لاحقا.
  • الموقع الإلكتروني نشر تقريرا إخباريا استند فيه لمصدرين قالا إنهما في جهاز المخابرات العامة عن استبعاد محمود السيسي، نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من جهاز المخابرات العامة.
  • الموقع الإلكتروني قال إن الاستبعاد جاء في شكل إرسال محمود السيسي لمهمة عمل طويلة إلى روسيا بسبب "اتخاذه قرارات أضرت بوضع والده في الحكم".
  • كما اعتقلت قوات الأمن الصحفي في الموقع شادي زلط فجر السبت من منزله قبل أن تفرج عنه لاحقا.
  • وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انتقادا نادرا لمصر اليوم الثلاثاء، داعيا القاهرة إلى احترام حرية الصحافة والإفراج عن الصحفيين.
المصدر : الجزيرة مباشر
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