ألمانيا: تواصل سوء أوضاع حرية الصحافة في مصر على نحو مقلق

أعربت ألمانيا عن قلقها بشأن ما قالت إنه استمرارا لسوء أوضاع حرية الصحافة في مصر، إثر مداهمة سلطات الأمن مقر موقع "مدى مصر" الإلكتروني واعتقال الصحفيين به.

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نشرت الصفحة الرسمية للسفارة الألمانية في القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تصريحات للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين أمس الإثنين.

أبرز ما جاء على لسان المتحدثة

إلقاء القبض على صحفيي مدى مصر واقتحام مقر جريدتهم يمثلان من وجهة نظرنا استمرارا لسوء أوضاع حرية الصحافة في مصر على نحو مقلق للغاية.

شعرنا بالارتياح عندما أفرج بالأمس عن الصحفيين الأربعة المعتقلين الذين يعملون بهذه الجريدة الإلكترونية المرموقة.

أسلوب تعامل السلطات المصرية بحق ممثلي وسائل الإعلام المصريين والأجانب جرى دون سبب واضح، ودون سبب واضح تم حجب صفحة "مدى مصر" على الإنترنت وحجب ما يقرب من ٥٠٠ موقع إلكتروني آخر في مصر.

كثيرا ما عبرنا عن قلقنا بشأن أوضاع حرية الصحافة في مصر، ومؤخرا في أثناء إجراءات المراجعة الدولية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان قبل أسبوعين في جنيف.

الصحافة الحرة والمتعددة تمثل من وجهة نظرنا أهمية قصوى بالنسبة لصحة وسلامة المجتمعات، حيث أنها تيسر سبل الحوار المجتمعي وتبادل الأفكار وتسهم بذلك أيضا في تعزيز الاستقرار والتنمية بصورة مستديمة، وهو ما نتمناه لمصر.

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