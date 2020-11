"أرياس" يؤكد استخدام غاز الكلور بهجمات في دوما السورية عام 2018

دافع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فيرناندو أرياس، الإثنين، عن تقرير بشأن هجوم كيميائي في سوريا، بعد انتشار وثائق تشكك في بعض النتائج.

جاء ذلك، في افتتاح الاجتماع السنوي، للدول الأعضاء، في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرًا لها.

Delegates gather in #TheHague to discuss challenges and opportunities related to the implementation of the #Chemical Weapons Convention worldwide. #CSP24 #OPCW #nonproliferation #disarmament #chemistryforpeace pic.twitter.com/Fhmd4ZdFfh

— OPCW (@OPCW) November 25, 2019