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سياسة

أردوغان يدعو من قطر لإنهاء الأزمة الخليجية في أسرع وقت

أمير قطر خلال استقباله الرئيس التركي في الدوحة
أمير قطر خلال استقباله الرئيس التركي في الدوحة
26/11/2019

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته قطر الإثنين، إلى إنهاء الأزمة الخليجية "في أسرع وقت".

لكن أردوغان استبعد إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وهو أحد المطالب التي كانت قد اشترطت السعودية والإمارات البحرين ومصر تنفيذها لإعادة العلاقات المقطوعة مع قطر منذ يونيو/حزيران 2017.
وظهرت مؤخرًا مؤشرات على قرب حدوث انفراج في الأزمة، خصوصًا مع قرار السعودية والإمارات البحرين المشاركة في بطولة كأس الخليج لكرة القدم في الدوحة، في أول مشاركة طوعية في بطولة في قطر منذ قطع العلاقات.

التفاصيل
  • زار أردوغان مقر قيادة القوات المشتركة التركية القطرية جنوب الدوحة، وتحدث عن أهمية العلاقات بين تركيا وقطر.      
  • أردوغان قال في خطاب أمام الجنود الأتراك "طوال تاريخنا، لم نسمح لأصدقائنا بأن يواجهوا التهديدات والمخاطر وحدهم"، مضيفا "آمل أن تنتهي الأزمة المستمرة في الخليج منذ أكثر من عامين بأسرع وقت ممكن". 
أبرز ما قاله الرئيس التركي:
  • نحن لا نفرق بين أمننا وأمن قطر. لقد أصبحتم بوجودكم هنا ضمانة السلام والأمن في قطر منذ أن بدأت أزمة الخليج عام 2017 لقد دخلتم قلوب الشعب القطري بموقفكم ووقاركم.
  • أولئك الذين يطلبون منا إغلاق هذه القاعدة لا يدركون حقيقة أن تركيا كانت صديقة لقطر في أوقات صعبة.

  • انتهينا من تشييد الثكنة العسكرية التركية الجديدة في الدوحة وسنطلق عليها اسم خالد بن الوليد.
  • القاعدة التركية في قطر نموذج لروح الأخوة والصداقة والتضامن، والصدق والإخلاص في علاقات الدول وليست نتيجة لعقلية الهيمنة القائمة على المصالح مثل حالات أخرى.
  • قيادة القوات المشتركة التركية القطرية هدفها الاستقرار والسلام بمنطقة الخليج برمته وليس قطر فحسب.
  • لم ولن نترك أصدقاءنا بمفردهم في مواجهة التهديدات والمخاطر، في أي مرحلة من التاريخ.
  • نحن أمة تدافع عن الأمانة حتى لو كلفتنا أرواحنا، وانطلاقا من ذلك، واثق أن كل واحد منكم سيصون الأمانة على أكمل وجه.
      

    الرئيس التركي أثناء زيارته مقر قيادة القوات المشتركة التركية القطرية (رويترز)
اتفاقيات
  • الإثنين، وقعت تركيا وقطر خلال الزيارة الثالثة لأردوغان منذ اندلاع الأزمة الخليجية، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالين الصناعي والاستثماري، ضمن اجتماع الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.
  • بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، فإن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي ترأسا اجتماع الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، واتفقا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وبينها المشاريع المرتبطة باستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2022.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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