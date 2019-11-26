أب مصري يستجدي السيسي لمعرفة مصير ابنه (فيديو)

استغاث أب مصري من محافظة الشرقية بالرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرفة مصير نجله المختفي.

وبعد فشله في مقابلة الرئيس، نشر الأب عبد العاطي محمد سرحان مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، يظهر فيه وهو ممسك بصورة ابنه المختفي ومخاطبًا صورة كبيرة للسيسي ملصقة على الحائط، ويطالبه بالإفراج عن نجله محمد.

ولم يتضح من الفيديو موعد اختطاف محمد، إلا أن منظمات حقوقية دولية تتهم السلطات المصرية باستخدام الاختفاء القسري كأداة قمع بحق المعارضين السلميين للسلطة، والمدافعين عن حقوق الإنسان النشطاء السياسيين.

وأثناء حديثه لصورة السيسي قبّل الأب قدم ويد الرئيس، متوسلًا إليه بالتدخل لإخلاء سبيل نجله الوحيد، بعد وفاة شقيقيه.

وقال الأب إن نجله، خريج كلية الخدمة الاجتماعية، تم اختطافه من الشارع ولا يعلم مكانه، مشيرًا إلى أن ابنه "غلبان" والتحريات الأمنية أثبتت أنه "في حاله".

وبالدموع وجه الأب حديثه لصورة السيسي باللهجة العامية المصرية قائلا: "نفسي أشوفه ياريس، ربنا يكفيك شر إنك تبقى عندك عيل واحد ويخطفوه منك، خد نور عنيا وأشوف ابني".

وأضاف الأب: "أنا راجل صنايعي بلاط وفي حالي باكل عيش وبحبك وابني هو اللي عندي، عايز أقابلك بس دقيقة واحدة وأقولك ابني الوحيد فين وأعرف هو عايش ولا ميت؟".

وتابع الأب مخاطبًا السيسي: "اقلع عيني الاثنين بس أشوف ابني قبل ما تقلعها" وتوسل للرئيس ألا يجعل السلطات تؤذيه بسبب هذا الفيديو.

وقالت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" في أغسطس/آب الماضي إن 1856 شخصًا تعرضوا للاختفاء القسري منذ أن عكفت على توثيق حالات الاختفاء منذ أغسطس/آب 2015.