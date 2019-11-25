وثائق مسربة تكشف تفاصيل ممارسات الصين ضد مسلمي الإيغور

أظهرت وثائق مسربة، الأحد، تفاصيل عن الممارسات الصينية بحق مسلمي الإيغور، داخل معسكرات الاعتقال، بإقليم تركستان الشرقية.

وتتضمن الوثائق التي نشرها الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، معلومات عن ظروف احتجاز أكثر من مليون مسلم إيغوري في منطقة شينغيانع غرب الصين.

أبرز ما كشفته الوثائق:

إجراءات مشددة

تستخدم الصين، نظام صارم للمراقبة، في مراكز احتجاز، تؤوي أكثر من مليون شخص من الإيغور، وغيرهم من أبناء الأقليات المسلمة.

تهدف بيجين من المعسكرات، إلى استيعاب الأقلية المسلمة، وتغيير فكرها، وليس كما تدعي بالسعي لتوفير التدريب المهني للمحتجزين.

ضمت وثائق مسربة رسالة من 9 صفحات، أرسلها نائب الأمين العام للحزب الشيوعي (الحاكم) زهو هيلون، إلى مسؤولي المعسكرات.

جاء في الرسالة: لا تسمحوا لأحد بالهرب، وضاعفوا العقوبات والانضباط لمن يتصرف بشكل خاطئ، وشجعوا على الندم والاعتراف.

أفادت وثيقة أخرى مسربة: يمنع منعًا كليًا تغيير أماكن نوم التلاميذ، وجلوسهم في الفصل الدراسي، ووقوفهم في الصف.

NEW: #ChinaCables is a leak of highly classified Chinese documents that expose the inner workings of mass detention camps in Xinjiang and reveal, in the government's own words, how it manages the day-to-day internment and forced indoctrination of Uighurs. https://t.co/Veoj40IKqB pic.twitter.com/7RL8mEzKur — ICIJ (@ICIJorg) November 24, 2019

تقييم صارم

مسؤول أمني صيني عام 2017، أطلق توجيهات لإدارة مراكز الاعتقال، ونشر محاضر اجتماعات لجمع بيانات أشخاص ترى بيجين أنه يجب احتجازهم.

تحدّد التوجيهات التي تشير إلى المحتجزين على أنهم "طلاب" يجب أن "يتخرجوا" من المراكز، كيفية إدارة تفاصيل الحياة اليومية لهؤلاء.

تفرض التوجيهات على المحتجزين الإيغور، قص الشعر والحلاقة ومنعهم من حيازة هواتف خلوية، أو الاتصال بالعالم الخارجي إلا خلال أنشطة مقررة.

إذا اقتضت الضرورة خروج بعض الطلاب من مركز التدريب بسبب المرض أو ظروف خاصة بهم، يجب أن يرافقهم شخص يراقبهم ويسيطر عليهم.

يتم تقييم المحتجزين بناء على نظام نقاط لقياس تحولّهم العقائدي وامتثالهم للانضباط، مع خضوعهم للمراقبة بوسائل تكنولوجية عالية.

The Chinese government told us the documents at the heart of #ChinaCables were “pure fabrication and fake news.” You decide. Read the originals here, as well as English translations. https://t.co/8kUndKarx0 #ddj — ICIJ (@ICIJorg) November 25, 2019

تقارير سابقة