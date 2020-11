وثائق مسربة تكشف تفاصيل ممارسات الصين ضد مسلمي الإيغور

أظهرت وثائق مسربة، الأحد، تفاصيل عن الممارسات الصينية بحق مسلمي الإيغور، داخل معسكرات الاعتقال، بإقليم تركستان الشرقية.

وتتضمن الوثائق التي نشرها الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، معلومات عن ظروف احتجاز أكثر من مليون مسلم إيغوري في منطقة شينغيانع غرب الصين.

NEW: #ChinaCables is a leak of highly classified Chinese documents that expose the inner workings of mass detention camps in Xinjiang and reveal, in the government's own words, how it manages the day-to-day internment and forced indoctrination of Uighurs. https://t.co/Veoj40IKqB pic.twitter.com/7RL8mEzKur

The Chinese government told us the documents at the heart of #ChinaCables were “pure fabrication and fake news.”

You decide. Read the originals here, as well as English translations. https://t.co/8kUndKarx0 #ddj

— ICIJ (@ICIJorg) November 25, 2019