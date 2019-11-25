مصر: والدة عائشة الشاطر ترد على أحمد موسى.. والنائب العام يحقق (فيديو)

أحالت النيابة المصرية، الأحد، شكوى قدمها دفاع عائشة ابنة خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، حول "تدهور" صحتها بمحبسها، للتحقيق.

التفاصيل

أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط (رسمية) أن النائب العام حمادة الصاوي، أحال "الشكوى المقدمة من دفاع عائشة الشاطر، بشأن تدهور حالتها الصحية وإرجاع ذلك لسوء أوضاع محبسها، إلى نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي) للتحقيق فيها".

الوكالة أضافت "فور إحالة الشكوى طلبت نيابة أمن الدولة العليا الملف الطبي الخاص بالشاكية، وأمرت باستدعاء الطبيب المشرف على حالتها لسماع أقواله"، دون مزيد من التفاصيل.

سبق للنيابة العامة أن أودعت عائشة المحبوسة احتياطيًا، بمستشفى بالقاهرة لتلقي العلاج، وبعد تحسن حالتها أُودعتها بمستشفى السجن لاستكمال علاجها، وفق المصدر ذاته.

الأسبوع الماضي تحدثت منظمات حقوقية محلية ودولية، عن "تدهور صحة عائشة"، فيما ذكر الإعلامي المقرب من النظام أحمد موسى آنذاك أنها "تعالج من قبل وزارة الداخلية".



"مرض وراثي"

والدة عائشة نفت صحة تصريحات أحمد موسى، بوجود مرض وراثي لدى ابنتها، موضحة أن الأمن يعرقل قرار القضاء بعلاج عائشة على نفقة أسرتها والسماح بزيارتها.

عزة توفيق، والدة عائشة، قالت في منشور عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إنها لا تعلم من أين جاء موسى بحديثه عن مرض وراثي تعاني منه عائشة في سجنها.

عزة توفيق: الحمد لله ليس لدينا مرض وراثي كما يقول وعائشة إلى أن دخلت السجن كانت تتمتع بصحة جيدة.

عزة توفيق: "تأكدت أن ما أصابها من مشكلة في النخاع له عدة احتمالات وتسبب في تكسير لخلايا الدم، ومن أقوى الاحتمالات أن ما حدث بسبب وجودها في زنزانة ضيقة جدًا كانت بها بودرة لقتل الصراصير، كانت حبيبتي تضع رأسها بل جسمها كله وأنفها تستنشق البودرة التي ليس لها رائحة محسوسة وكذلك (إيزالوا) القاتل للناموس".

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