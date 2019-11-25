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سياسة

قطر للبترول عن تشغيل مصفاة نفط في مصر: لا نخلط العمل بالسياسة

سعد الكعبي، وزير دولة قطر لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للبترول
سعد الكعبي، وزير دولة قطر لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للبترول
25/11/2019

قالت شركة "قطر للبترول" اليوم الإثنين إنها ملتزمة بالمهنية في العمل بعيدا عن خلط الاتفاقيات بالأمور السياسية، وذلك في تعليقها على تشغيل مصفاة تكرير في مصر.

التفاصيل
  • قال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال يتعلق بإعلان المؤسسة مؤخرا تشغيل مشروع مصفاة للتكرير تابعة للشركة المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد شمال القاهرة: قطر للبترول تعمل بمهنية ولا تخلط اتفاقياتها وعملها بالأمور السياسية.
  • الكعبي: تشغيل المشروع يأتي تتويجا لعمل استمر على مدى سنوات في المصفاة.
  • الكعبي: تعمل قطر هناك بموجب اتفاق تمتلك قطر للبترول فيه حصة 38.1% من شركة التكرير العربية" التي تمتلك بدورها حصة 66.6% في الشركة المصرية للتكرير.
  • الكعبي أشار إلى استمرار قطر في ضخ الغاز من مشروع الدولفين إلى دولة الإمارات، وذلك رغم المقاطعة التي بدأتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر في يونيو/حزيران 2017، ولا تزال مستمرة حتى اليوم.
خلفيات
  • كانت قطر للبترول أعلنت في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بأنه "تم بنجاح تشغيل جميع وحدات المصفاة، التي يتوقع أن تصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة قبل نهاية الربع الأول من عام 2020، وهو ما يقلل من اعتماد مصر على المنتجات البترولية المستوردة ويساهم في خلق فرص عمل للقوى العاملة المحلية ودعم قطاع الأعمال المساندة في هذه المنطقة الحيوية من جمهورية مصر العربية".
  • قطر للبترول: المشروع في مصر أكبر استثمار للشركة في دولة عربية وأكبر استثمار لها في قارة أفريقيا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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