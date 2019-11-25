شاهد: مرشح رئاسي جزائري يثير الجدل بعد طلبه من المغرب الاعتذار

أثارت تصريحات المرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية "عبد المجيد تبون" على ضرورة اعتذار المغرب للجزائر على غلقها للحدود عام 1994، ردود أفعال واسعة بين الجزائريين والمغاربة.

التفاصيل

تبون، رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، رد على سؤال في مؤتمر صحفي أمس الأحد في الجزائر العاصمة، بشأن فتح الحدود مع المغرب أنه "لا مانع بفتح الحدود مع المغرب إذا ما اعتذرت المغرب للشعب الجزائري أولًا".

تبون اتهم المغرب خلال المؤتمر بـ"محاصرة" الجزائر في غضون العشرية السوداء مطالبًا إياها بالاعتذار أولًا، نافيًا أن تكون قضية الصحراء هي السبب في إغلاق الحدود.

أبرز ما قاله تبون:

الجزائر ترفض رواية توريطها في قضية تفجيرات أطلس إسني بمراكش عام 1994، وقرار المملكة حينها فرض الفيزا على الجزائريين لدخول المغرب من طرف أحادي.

على المملكة المغربية أن تقدم على الأقل اعتذارا رسميا إلى الجزائر، بعد قضية بقاء جزائريين محصورين في الأراضي المغربية، وتطبيق الفيزا على الفرنسيين ذوي الأصول الجزائرية آنذاك.

الجزائر لديها كرامة ولا يمكن أن تقبل من يدوس على كرامتها.

العلاقات الجزائرية المغربية لن تصل يوما إلى مرحلة المواجهة.

الشعب المغربي يكن كل المحبة للجزائريين، والدليل على ذلك خروج المغاربة للاحتفال بفوز الجزائر بكأس أمم إفريقيا 2019.

خلفيات

تشهد العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب منذ استقلال البلدين تجاذبات لا تنتهي، على خلفية قضية الصحراء الغربية تحديدًا، وصلت لدرجة القطيعة الدبلوماسية وإغلاق الحدود، لكن هذه العلاقات تعرف أيضا محطات تصالح وانفراج وتقارب ثقافي بين الشعبين الجارين.

تشكل قضية الصحراء الغربية محور الخلاف الرئيسي بين البلدين، إذ يتهم المغرب الجزائر بعدم الحياد في القضية ووقوفها إلى جانب جبهة البوليساريو، في حين تشدد الجزائر على أنها مجرد ملاحظ في الملف المعتمد من طرف الأمم المتحدة.

الاقتراع الرئاسي في الجزائر مقرر إجراؤه في 12 ديسمبر/كانون الأول وترفضه بشكل كبير الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ تسعة أشهر دون انقطاع والتي أطاحت في أبريل/نيسان الماضي بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.