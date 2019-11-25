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سياسة|مصر

شاهد: شرطي مصري يعتدي بالضرب على مسن في الشارع

25/11/2019

نشر الناشط والمدون المصري عبد الله الشريف مقطع فيديو أمس الأحد على صفحته بموقع تويتر يظهر اعتداء أمين شرطة على مسن في الشارع لرفضه دفع فاتورة الكهرباء، على حد زعمه.

وكتب الشريف في تغريدة مرفقة بالفيديو قائلا: "أمين شرطة فهمي عبد الحميد كراوية قسم أول دمياط يعتدي أول أمس على المواطن علي علي التابعي (٥٧ سنة) بالمعاش ومريض قلب لرفضه دفع رسوم تحصيل كهرباء بدون إيصال، جريمة تستحق الإهانة لرجل على أعتاب القبور".

مصادر لموقع "الجزيرة مباشر" قالت إن أمين الشرطة اعتدى على المسن لدعم صديقه محصل الكهرباء، الذي استولى على مبلغ مالي كتحصيل رسوم كهرباء ورفض إعطاءه إيصال السداد، وجاء أمين الشرطة لمناصرة صديقه محصل الكهرباء، على حد زعمه.

‏المصدر أضاف أن المسن مريض بالقلب ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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