شاهد: ترمب يكرم الكلب الذي ساعد في قتل البغدادي

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإثنين ضيفا غير عادي في البيت الأبيض هو الكلب كونان، الذي يخدم في الجيش والذي شارك في عملية ملاحقة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.

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قال ترمب بينما كانت تقف إلى جانبه زوجته ميلانيا ونائبه مايك بنس وكونان وأحد المدربين "هذا كونان. في هذه اللحظة ربما يكون أشهر كلب في العالم".

ترمب: "نتشرف باستضافة كونان هنا ومنحناه شهادة ووساما سيعلق في البيت الأبيض".

ترمب: أصيب كونان بأذى شديد، لكنه تعافى في الواقع بسرعة كبيرة ومنذ ذلك الحين وهو يقوم بعمليات هامة للغاية.

ترمب: هذا الكلب مدهش ورائع وذكي للغاية.. لقد قام كونان بعمل رائع ويشرفنا للغاية أن يكون معنا هنا.

نفى ترمب الشائعات التي مفادها أن كونان، وهو كلب بلجيكي، سيتقاعد، قائلاً إن أمامه العديد من السنوات الجيدة التي سيقضيها في الخدمة، واصفا إياه "بالمقاتل الشرس".

وقال بنس عن الكلب الذي أصيب في العملية "كونان حقا بطل".

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