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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: ترمب يكرم الكلب الذي ساعد في قتل البغدادي

25/11/2019

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإثنين ضيفا غير عادي في البيت الأبيض هو الكلب كونان، الذي يخدم في الجيش والذي شارك في عملية ملاحقة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.

التفاصيل
  • قال ترمب بينما كانت تقف إلى جانبه زوجته ميلانيا ونائبه مايك بنس وكونان وأحد المدربين "هذا كونان. في هذه اللحظة ربما يكون أشهر كلب في العالم".
  • ترمب: "نتشرف باستضافة كونان هنا ومنحناه شهادة ووساما سيعلق في البيت الأبيض".
  • ترمب: أصيب كونان بأذى شديد، لكنه تعافى في الواقع بسرعة كبيرة ومنذ ذلك الحين وهو يقوم بعمليات هامة للغاية.
  • ترمب: هذا الكلب مدهش ورائع وذكي للغاية.. لقد قام كونان بعمل رائع ويشرفنا للغاية أن يكون معنا هنا.
  • نفى ترمب الشائعات التي مفادها أن كونان، وهو كلب بلجيكي، سيتقاعد، قائلاً إن أمامه العديد من السنوات الجيدة التي سيقضيها في الخدمة، واصفا إياه "بالمقاتل الشرس".
  • وقال بنس عن الكلب الذي أصيب في العملية "كونان حقا بطل".
خلفيات
  • قتل البغدادي الشهر الماضي بعدما فجر سترة ناسفة عقب هروبه إلى نفق مسدود بينما كانت القوات الأمريكية الخاصة تلاحقه.
  • مسؤول عسكري أمريكي قال آنذاك إن البغدادي أخذ معه طفلين إلى النفق.
  • ويعتقد أن الطفلين كانا دون سن الثانية عشر وأنهما لاقيا حتفهما.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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