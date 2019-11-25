شاهد: أسر شهداء السودان تغادر حفل تكريم فور وصول ممثل لحميدتي

غادر ثوار وأسر شهداء فض اعتصام الخرطوم، احتفالا نظمته وزارة الثقافة السودانية لتكريمهم، في أعقاب وصول ممثل لقائد قوات الدعم السريع "حميدتي" للمكان، وواجهوه بهتافات ساخطة وغضب.
أحد أعضاء اللجنة المنظمة لمهرجان الخرطوم للفنون والإبداع وتكريم أُسر الشهداء
يحكي ما حدث بقاعة الصداقة • pic.twitter.com/f4xShbAQH4
— Wli (@wmuhaker) November 24, 2019
تم البل بنجاح ✌️
اليوم هتافات في #قاعة_الصداقة تطالب بالقصاص لحظة دخول ممثلي الدعم القاتل حميدتي لحضور افتتاح برنامج ثقافي واعتذار فرقة عقد الجلاد عن الغناء واعتذار فرقة كوميدية وعدد من الذين يفترض أن يشاركوا في إحياء الافتتاحية التي كانت بإشراف 👇#تحقيقات_مجزره_الاعتصام pic.twitter.com/aDupAjvCu6
— 🎭 N. U. B. I ~£~€~§🍀 (@Nubi_j) November 24, 2019
الدم قصادو الدم ما بنقبل الدية #تحقيقات_مجزره_الاعتصام https://t.co/E2bREde4aO
— Nusaiba Abbas (@NusaibaAli2) November 24, 2019
هتاف اهالي اخواننا الشهداء في وش الدعامة.. لو كان عندهم نقطة دم ما كانو حضروا اصلاً .. بلا دعم بلا جنجويد .. و طز في الدعم السريع والمجلس الجنجاكوزي pic.twitter.com/0PqDM220sw
— 🔜SATTI🔚💱🇸🇩🇸🇸🇩🇿 (@Mohamed_Satti) November 24, 2019