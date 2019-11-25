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سياسة

تركيا تختبر منظومة دفاع صاروخية روسية رغم تهديدات أمريكية

منظومة صواريخ إس-400
منظومة صواريخ إس-400
25/11/2019

تبدأ تركيا الإثنين اختبار منظومة الدفاع الصاروخي الروسية، رغم تحذيرات متكررة من الولايات المتحدة من أن ذلك قد يؤدي إلى عقوبات.

التفاصيل
  • مكتب محافظ أنقرة: طائرات حربية منها مقاتلات "إف-16″، ستحلق فوق العاصمة الإثنين والثلاثاء في إطار "اختبارات منظومة دفاع مضادة للطيران" من دون تحديد المنظومة.    
  • صحيفة ملييت التركية: المنظومة هي "إس-400" التي تم شراؤها من روسيا في وقت سابق هذا العام.
  • وأثار شراء المنظومة توترا بشكل خاص مع الولايات المتحدة التي أبدت خشية من خرق معلومات تكنولوجية حساسة في حال استخدام منظومة "إس-400" إلى جانب أنظمة غربية مثل طائرة إف-35 الجديدة.
  • وطلبت تركيا مئة طائرة طراز "إف-35" واستثمرت صناعاتها الدفاعية مبالغ كبيرة في تطويرها، حتى استبعادها من البرنامج بعد استكمال شراء منظومة إس-400.
  • وحتى الآن امتنعت الولايات المتحدة على ما يبدو عن فرض عقوبات على تركيا بسبب شراء المنظومة.
  • مسؤولون أمريكيون قالوا إن تركيا يمكنها تتجنب العقوبات في حال عدم استخدام المنظومة، رغم رفض تركيا هذا الاحتمال.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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