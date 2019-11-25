تركيا تختبر منظومة دفاع صاروخية روسية رغم تهديدات أمريكية

تبدأ تركيا الإثنين اختبار منظومة الدفاع الصاروخي الروسية، رغم تحذيرات متكررة من الولايات المتحدة من أن ذلك قد يؤدي إلى عقوبات.
التفاصيل
- مكتب محافظ أنقرة: طائرات حربية منها مقاتلات "إف-16″، ستحلق فوق العاصمة الإثنين والثلاثاء في إطار "اختبارات منظومة دفاع مضادة للطيران" من دون تحديد المنظومة.
- صحيفة ملييت التركية: المنظومة هي "إس-400" التي تم شراؤها من روسيا في وقت سابق هذا العام.
- وأثار شراء المنظومة توترا بشكل خاص مع الولايات المتحدة التي أبدت خشية من خرق معلومات تكنولوجية حساسة في حال استخدام منظومة "إس-400" إلى جانب أنظمة غربية مثل طائرة إف-35 الجديدة.
- وطلبت تركيا مئة طائرة طراز "إف-35" واستثمرت صناعاتها الدفاعية مبالغ كبيرة في تطويرها، حتى استبعادها من البرنامج بعد استكمال شراء منظومة إس-400.
- وحتى الآن امتنعت الولايات المتحدة على ما يبدو عن فرض عقوبات على تركيا بسبب شراء المنظومة.
- مسؤولون أمريكيون قالوا إن تركيا يمكنها تتجنب العقوبات في حال عدم استخدام المنظومة، رغم رفض تركيا هذا الاحتمال.