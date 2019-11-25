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سياسة

الاتحاد الأوربي يدعو مصر لتمكين الصحفيين من العمل دون خوف

وقفة احتجاجية ضد حبس الصحفيين أمام نقابة الصحفيين المصرية
وقفة احتجاجية ضد حبس الصحفيين أمام نقابة الصحفيين المصرية
25/11/2019

قال الاتحاد الأوربي، الأحد، إن هناك "تراجعًا" في حرية الإعلام بمصر، داعيًا السلطات في القاهرة إلى تمكين الصحفيين من العمل دون خوف من المضايقة.

جاء ذلك في بيان له على خلفية توقيف 4 صحفيين بمصر جرى إطلاق سراحهم لاحقًا.

وعادة ما ترفض القاهرة بيانات حقوقية محلية ودولية بشأن التراجع في ملف حقوق الصحفيين والإعلاميين ببلادها وتعتبرها "أكاذيب".

التفاصيل
  • الاتحاد الأوربي قال في بيانه، إن هناك "قيودًا مستمرة على الحريات، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وتراجع حرية وسائل الإعلام في مصر".
  • الاتحاد اعتبر ذلك "مدعاة للقلق"، مؤكدًا أن "وسائل الإعلام المستقلة والمتنوعة هي المفتاح لديمقراطية فعالة".
  • بيان الاتحاد تابع: "يجب أن يكون الصحفيون قادرين على القيام بعملهم دون خوف من المضايقة، بما يتماشى مع الدستور المصري والالتزامات الدولية لمصر".

خلفيات
  • الأحد، قال موقع "مدى مصر" الإلكتروني الإخباري (مستقل) إن السلطات أطلقت سراح رئيسة تحريره لينا عطا الله، بجانب 3 من صحفييه بعد توقيفهم لساعات، دون إعلان السلطات أو الموقع سببًا لذلك. 
  • الموقع قال إن تسعة شرطيين بلباس مدني فتشوا، الأحد، مكتبه في القاهرة واستجوبوا صحفيين في المكان وطلبوا منهم فتح حواسيبهم وهواتفهم.  

  • جاء التوقيف غداة اعتقال صحفي آخر من موقع "مدى مصر" هو شادي زلط الذي أفرج عنه، الأحد، بحسب حساب الموقع على تويتر. وعرف موقع مدى مصر بتحقيقات عن الفساد والقضايا الأمنية.
  • كان الموقع الذي ينشر مقالات باللغتين العربية والإنجليزية، نشر الأسبوع الماضي تقريرًا زعم أن نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، محمود وهو ضابط في أجهزة المخابرات، سينقل إلى موسكو لتولي منصب دبلوماسي.
  • أضاف التقرير نقلًا عن مصادر مصرية وإماراتية لم يكشفها أن هذا الانتقال يأتي إثر انتقادات داخلية له في صلب الجهاز الأمني.
  • منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في 2014، شهدت مصر حملة قمع بحق معارضين وناشطين وصحفيين.
  • "مدى مصر" واحد من مئة موقع الكتروني حجبتها السلطات خلال السنوات الأخيرة، ولا يمكن تصفحها في مصر إلا عبر شبكة افتراضية خاصة (في بي ان).
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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