الاتحاد الأوربي يدعو مصر لتمكين الصحفيين من العمل دون خوف

قال الاتحاد الأوربي، الأحد، إن هناك "تراجعًا" في حرية الإعلام بمصر، داعيًا السلطات في القاهرة إلى تمكين الصحفيين من العمل دون خوف من المضايقة.

جاء ذلك في بيان له على خلفية توقيف 4 صحفيين بمصر جرى إطلاق سراحهم لاحقًا.

وعادة ما ترفض القاهرة بيانات حقوقية محلية ودولية بشأن التراجع في ملف حقوق الصحفيين والإعلاميين ببلادها وتعتبرها "أكاذيب".

التفاصيل

الاتحاد الأوربي قال في بيانه، إن هناك "قيودًا مستمرة على الحريات، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وتراجع حرية وسائل الإعلام في مصر".

الاتحاد اعتبر ذلك "مدعاة للقلق"، مؤكدًا أن "وسائل الإعلام المستقلة والمتنوعة هي المفتاح لديمقراطية فعالة".

بيان الاتحاد تابع: "يجب أن يكون الصحفيون قادرين على القيام بعملهم دون خوف من المضايقة، بما يتماشى مع الدستور المصري والالتزامات الدولية لمصر".

بيان المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي حول الهجمة الأمنية علي #مدي_مصر pic.twitter.com/IKD4aSYpkb — Ahmed Mefreh (@AhmedMefreh9) November 25, 2019

خلفيات

الأحد، قال موقع "مدى مصر" الإلكتروني الإخباري (مستقل) إن السلطات أطلقت سراح رئيسة تحريره لينا عطا الله، بجانب 3 من صحفييه بعد توقيفهم لساعات، دون إعلان السلطات أو الموقع سببًا لذلك.

الموقع قال إن تسعة شرطيين بلباس مدني فتشوا، الأحد، مكتبه في القاهرة واستجوبوا صحفيين في المكان وطلبوا منهم فتح حواسيبهم وهواتفهم.

إطلاق سراح لينا عطالله ومحمد حمامة ورنا ممدوح، الصحفيين بموقع مدى مصر الآن من قسم شرطة الدقي. — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) November 24, 2019